Daily Telegraph: из-за угрозы брексита без сделки Великобритания недосчиталась почти ₤1 трлн

Деловые круги Великобритании приняли меры в связи с вероятностью брексита без сделки и уже вывели с территории королевства почти ₤1 трлн, сообщает The Daily Telegraph. Туманный Альбион покинуло полностью или частично 275 фирм, большая часть которых переместилась в Ирландию. Отмечается, что сумма выведенных из Британии активов может вырасти, после того как ЕС потребует у переехавших британских фирм увеличить число персонала.
Банки, управляющие активами, и страховщики уже вывели из Великобритании почти ₤1 трлн в преддверии брексита, и эта цифра может ещё увеличиться в ближайшие месяцы, пишет The Daily Telegraph.
Согласно данным аналитического центра New Financial, 275 фирм полностью или частично покинут территорию Великобритании. «Это не запугивание, а случившийся факт. Всему бизнесу со времён референдума было ясно, что необходимо готовиться к брекситу без сделки», — цитирует издание исполнительного директора New Financial Уильяма Райта.
Издание отмечает, что в наибольшем выигрыше от этой ситуации оказался Дублин: туда переместилось 100 британских фирм. Далее идут Люксембург (60), Париж (41), Франкфурт (40) и Амстердам (32).
Как напоминает The Daily Telegraph, соглашения по поводу доступа Великобритании на рынок ЕС пока достигнуто не было. Брюссель склоняется к тому, чтобы применять в отношении Лондона принцип равнозначности: согласно ему, Еврокомиссия определяет, является ли нормативный режим третьей стороны равнозначным нормативному режиму ЕС. Однако такой вариант не устраивает британский бизнес, поскольку является, по словам канцлера казначейства Филипа Хэмонда, «односторонним».
По словам Уильяма Райта, до нынешнего момента европейские власти делали процесс переезда в ЕС очень простым, однако со временем они потребуют у финансовых институтов повысить численность персонала — а это значит, что Великобританию покинет ещё больше активов. Издание отмечает, что эти слова коррелируют с заявлениями европейских чиновников, отметивших, что английские банки, переместившиеся в Европу, должны иметь достаточное количество персонала и не должны являться «пустыми оболочками».
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что США должны выполнить свои обязательства по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), чтобы Москва и Вашингтон смогли приступить к предметному обсуждению вопроса о продлении этого соглашения.
В Санкт-Петербурге опека признала квартиру матери слабослышащей Олеси Уткиной, у которой забрали детей, пригодной для проживания несовершеннолетних. Об этом сообщила RT президент ассоциации приёмных родителей «Ребёнок дома» Мария Эрмель.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Ольге Голодец подготовить предложения по поощрению российской сборной, показавшей высокие результаты на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские легкоатлеты будут выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в составе национальной сборной вне зависимости от статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своего соотечественника — форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, добравшегося до отметки в 1000 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Известный спортивный психолог Геннадий Горбунов рассказал о своей работе с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой и о том, как спортсменка справится с непопаданием в состав национальной команды на чемпионат мира в Японии.
Оборонный колледж НАТО представил доклад, посвящённый развитию искусственного интеллекта, в котором исследователи призвали страны Североатлантического альянса активнее развивать программы искусственного интеллекта.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рекомендовал конгрессу организации рассмотреть и принять предложение о проведении международных соревнований на площадках североамериканского размера начиная с сезона-2021/22.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал решение палаты представителей США принять законопроекты «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» и «Об открытости Владимира Путина».
Бывший хоккеист, а ныне тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал достижение своего соотечественника Евгения Малкина, достигшего отметки в 1000 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения грузового самолёта Boeing 747 с мачтой освещения в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте столичного ведомства.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединённым Штатам признавать Крым российским.
Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырёх местных жителей, которые подозреваются в подготовке взрывов на концерте народного артиста России Филиппа Киркорова в Махачкале.
Угрозы Соединённых Штатов в адрес российской компании «Роснефть» за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны в условиях существующих с 2014 года санкций против корпорации. Об этом заявили в МИД России.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука за перепалку с болельщиком команды «Юта Джаз» во время выездного матча регулярного чемпионата.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину через энергетику.
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отпраздновал победу над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, повторив жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, показанный специалистом во время первой встречи команд.