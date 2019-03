Daily Telegraph: из-за угрозы брексита без сделки Великобритания недосчиталась почти ₤1 трлн

Деловые круги Великобритании приняли меры в связи с вероятностью брексита без сделки и уже вывели с территории королевства почти ₤1 трлн, сообщает The Daily Telegraph. Туманный Альбион покинуло полностью или частично 275 фирм, большая часть которых переместилась в Ирландию. Отмечается, что сумма выведенных из Британии активов может вырасти, после того как ЕС потребует у переехавших британских фирм увеличить число персонала.

Банки, управляющие активами, и страховщики уже вывели из Великобритании почти ₤1 трлн в преддверии брексита, и эта цифра может ещё увеличиться в ближайшие месяцы, пишет The Daily Telegraph.

Согласно данным аналитического центра New Financial, 275 фирм полностью или частично покинут территорию Великобритании. «Это не запугивание, а случившийся факт. Всему бизнесу со времён референдума было ясно, что необходимо готовиться к брекситу без сделки», — цитирует издание исполнительного директора New Financial Уильяма Райта.

Издание отмечает, что в наибольшем выигрыше от этой ситуации оказался Дублин: туда переместилось 100 британских фирм. Далее идут Люксембург (60), Париж (41), Франкфурт (40) и Амстердам (32).

Как напоминает The Daily Telegraph, соглашения по поводу доступа Великобритании на рынок ЕС пока достигнуто не было. Брюссель склоняется к тому, чтобы применять в отношении Лондона принцип равнозначности: согласно ему, Еврокомиссия определяет, является ли нормативный режим третьей стороны равнозначным нормативному режиму ЕС. Однако такой вариант не устраивает британский бизнес, поскольку является, по словам канцлера казначейства Филипа Хэмонда, «односторонним».

По словам Уильяма Райта, до нынешнего момента европейские власти делали процесс переезда в ЕС очень простым, однако со временем они потребуют у финансовых институтов повысить численность персонала — а это значит, что Великобританию покинет ещё больше активов. Издание отмечает, что эти слова коррелируют с заявлениями европейских чиновников, отметивших, что английские банки, переместившиеся в Европу, должны иметь достаточное количество персонала и не должны являться «пустыми оболочками».