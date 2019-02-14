CBC: вслед за японцами и американцы — Ford предупредил о сворачивании производства в Британии

Компания Ford предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о том, что в случае «жёсткого» брексита может вывести производство с британской территории, сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC. Как отмечается в материале, опубликованном на сайте CBC, ранее об отказе от запуска производственных мощностей в Великобритании также объявила японская компания Nissan.

Представители компании Ford во вторник сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в ходе телефонных переговоров, что компания может вывести производственные мощности из Соединённого Королевства из-за брексита, сообщает сайт CBC со ссылкой на осведомлённый источник.

Как сообщил источник на условиях анонимности одному из информагентств, Ford уведомила госпожу Мэй о том, что руководство компании не исключает возможности перевода производства на «альтернативные площадки». «Люди просто дали понять, что у них есть и другие варианты. Это (Великобритания. — ИноТВ) не единственный», — цитирует CBC собеседника агентства. По его словам, представители Ford сохраняли вежливый тон, однако в ходе беседы с Мэй прозвучало гораздо больше недвусмысленных заявлений о том, какой урон может нанести брексит, чем в ходе аналогичных переговоров премьер-министра с верхними эшелонами бизнес-элиты, состоявшихся в прошлом месяце. «Говорить вещи вроде: «Глупая ты женщина, ты же не понимаешь, что творишь» никто не стал. Но настрой был уже не таким, как во время прошлой беседы», — отметил источник.

Ford — самая продаваемая автомобильная марка в Соединённом Королевстве, отмечается в материале CBC. Великобритания является для компании третьим по объёму рынком в мире — так, в страну экспортируется примерно каждый третий автомобиль, произведённый на заводе Ford в немецком Кёльне. В самой Великобритании у Ford имеется два завода по производству двигателей, где работают около 13 тыс. человек, также говорится в статье.

Предупреждения о том, что «жёсткий» вариант брексита, при котором Великобритания покинет Евросоюз без заключения каких-либо договорённостей, приведёт к серьёзным негативным последствиям ранее высказывали и другие автомобильные компании и производственные предприятия, напоминает автор материала. В частности, сама Ford опубликовала официальное заявление, где говорилось, что представители компании неоднократно призывали британские власти не допустить «жёсткого» выхода из ЕС и отмечали, что такая ситуация станет «катастрофой» как заводов Ford, так и для британского автопрома в целом, пишет журналист. Кроме того, в прошлом месяце Ford объявила о том, что «жёсткий» брексит обернётся для компании убытками в размере $980 млн.

В свою очередь, японская компания Nissan на прошлой неделе заявила, что отказалась от планов развернуть в Великобритании производство кроссоверов X-Trail и будет производить их исключительно в Японии, отмечается в статье. Представители Nissan подчёркивали, что из-за обстановки неопределённости, сложившейся вокруг процесса выхода Лондона из ЕС, компании стало трудно строить планы на будущее.

Между тем, «жёсткий» вариант брексита становится всё более вероятной перспективой, констатирует автор. Чтобы этого не произошло, госпоже Мэй понадобится сначала убедить ЕС пересмотреть уже одобренные им условия выхода страны из блока, а затем добиться принятия новых договорённостей британским парламентом, где к плану премьер-министра относятся с большим скепсисом, отмечает он.