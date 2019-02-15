Independent: план брексита Мэй потерпел очередное фиаско в парламенте Великобритании

Британские парламентарии отвергли план переговоров премьер-министра Терезы Мэй с ЕС по вопросу брексита, пишет The Independent. Отмечается, что основной причиной отказа множества однопартийцев Мэй поддержать её послужила необходимость одновременно утвердить отказ от выхода из Евросоюза без сделки.

Поддержка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй среди её однопартийцев упала до рекордно низкого уровня, пишет The Independent. Об этом, как отмечает британское интернет-издание, свидетельствует сокрушительный удар, который члены Консервативной партии, нанесли по плану своего лидера по вопросу брексита.

Так, они отказались поддержать переговорную стратегию Мэй, опасаясь, что глава государства может использовать голосование, для того чтобы исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки. В итоге 258 голосами против 303 члены палаты общин отвергли поправку, которая должна был утвердить мандат премьер-министра на продолжение переговоров с Евросоюзом.

Объявление результатов состоялось под приветственные возгласы представителей Лейбористской партии, когда сама Мэй уже покинула зал заседаний. Лейбористы охарактеризовали очередное заседание не иначе как «фиаско», а лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что страна движется к «катастрофе».

При этом The Independent отмечает, что камнем преткновения стал тот факт, что одновременно с одобрением продолжения переговоров с ЕС парламентарии должны были утвердить отказ от выхода Великобритании без сделки. В связи с этим евроскептики Консервативной партии отказались поддержать позицию Мэй, которая связала между собой эти два вопроса.

Вместе с тем консерваторы-евроскептики признаются, что несмотря на попытки правительства убедить их, что в случае успеха голосования брексит без сделки всё-таки может быть возможен, там не удосужились проконсультироваться с ними относительно предложений, прежде чем вынести их на голосование.

По словам официального представителя правительства, Мэй будет добиваться внесения юридически обязательных поправок к соглашению по брекситу, для того чтобы обеспечить безопасный выход Великобритании из Евросоюза 29 марта этого года.

Однако The Independent полагает, что вчерашнее поражение не сулит правительству ничего хорошего на голосовании 27 февраля, когда парламентарии выскажутся относительно возможности отсрочки брексита.