Guardian: Мэй отправится в Брюссель в поисках уступок от ЕС по брекситу

В четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Евросовета Дональдом Туском в поиске уступок в сделке по брекситу, сообщает The Guardian. Ожидается, что главной темой переговоров станет вопрос ирландской границы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена вернуться в Брюссель в поисках новых уступок, несмотря на заверения ЕС о том, что условия сделки по брекситу там пересматривать не намерены, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Мэй встретиться с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером утром в четверг, а днём того же дня обсудит ситуацию вокруг выхода Великобритании из ЕС с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Ожидается, что премьер-министр будет официально добиваться изменения условий сделки после того, как британские парламентарии проголосовали за поправку, предписывающую правительству добиться на переговорах с ЕС изменения договорённостей по Северной Ирландии.

По словам Мэй, её цель состоит в том, чтобы найти юридически обязательный способ обеспечить, чтобы Соединённое Королевство не оказалось в тупике на неопределённый срок, с помощью одного из трёх вариантов по вопросу ирландской границы: альтернативных технологических решений, временных рамок или механизма одностороннего выхода.

Однако официальный представитель правительства Великобритании отметил, что до сих пор неизвестно, представит ли премьер-министр в Брюсселе лишь один или же несколько возможных вариантов. Вполне возможно, что Мэй остановится на одном из них до четверга, однако скорее всего во время переговоров состоится обсуждение всех трёх сценариев, отмечают источники The Guardian.

При этом в Великобритании ожидают, что просьба о пересмотре сделки в ЕС будет воспринята весьма прохладно, но всё же надеются, что за этим последуют серьёзные переговоры с целью нахождения выхода из тупика в вопросе брексита. Сама премьер-министр «полна решимости сделать всё возможное, чтобы добиться изменений, необходимых для поддержки выхода Великобритании из ЕС со сделкой», отмечает британское издание.