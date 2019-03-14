NYT: британский парламент отверг идею «брексита без сделки» — настало время просить ЕС об отсрочке

Британский парламент проголосовал против выхода Великобритании из ЕС без соглашения, сообщает NYT. Как отмечает издание, подобный исход голосования повлечёт за собой обсуждение необходимости перенести сроки брексита. В этом случае решение будут принимать 27 стран-членов Евросоюза, которые уже порядком устали от британской «неразберихи».

Дважды отклонив план премьер-министра Терезы Мэй по брекситу, в среду «непокорный» британский парламент отверг идею о выходе Великобритании из Евросоюза без соглашения в конце текущего месяца, сообщает The New York Times.

«Однако хотя вновь обрётшие решимость законодатели с легкостью заявили о том, что им не нравится, определить дальнейшие шаги будет труднее», — отмечает издание. Результат голосования, в котором 312 парламентариев проголосовали против брексита без соглашения, а 308 — за, «должен расчистить парламенту путь для запроса отсрочки процесса выхода страны из ЕС, известного как брексит». Голосование по этому вопросу намечено на четверг. Как отмечает издание, следом встанет вопрос о том, насколько длительной должна быть отсрочка и какова её цель.

«Выход без соглашения означал бы хаос», — полагает газета. Порты могли бы остаться заблокированы, производство парализовано, а запасы некоторых продуктов и медикаментов на исходе.

Кроме того, в случае брексита без сделки с ЕС, Великобритания собиралась ввести таможенные пошлины на ряд товаров из ЕС и отказывалась устанавливать пограничный контроль между Ирландией и Северной Ирландией — что, по мнению критиков стало бы подарком для контрабандистов и организованной преступности.

Учитывая эти проблемы, ЕС сам заинтересован в том, чтобы избежать брексита без соглашения, однако у блока есть и собственные потребности, отмечает газета. Вероятно, Евросоюз не стал бы возражать против отсрочки сроком на два месяца, однако этого времени недостаточно для того, чтобы добиться серьезных результатов, полагает NYT. Более длительная отсрочка дала бы Великобритании больше шансов на «изменение курса» и, возможно даже повторный референдум, однако вызвала бы «законодательные и политические осложнения».

Одним из факторов, который может осложнить ситуацию, являются назначенные на 24 мая выборы в Европарламент, в которых, вследствие брексита, не участвует ни один британский политик. По закону принимать участие в выборах должны все страны члены ЕС, и членство Великобритании, пусть временное, может осложнить поставить перед законодательным органом ряд трудностей правого характера.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже подчеркнул, что 24 мая станет окончательным сроком любой отсрочки по брекситу, однако некоторые полагают, что дедлайн можно будет сдвинуть до конца июня — когда новый парламент начнёт заседания.

Однако, как отмечают эксперты, если Великобритании не удастся найти решение в столь короткий срок, дальнейшие отлагательства станут проблематичными.

Если британский парламент проголосует за отсрочку брексита в четверг, этот запрос должен быть одобрен всеми 27 членами ЕС на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Проблема в том, что страны захотят узнать, зачем Соединённому Королевству дополнительное время и как оно намерено им распорядиться, пишет газета.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что согласие Европы на отсрочку не окончательно решённое дело: «Мы изучим просьбу об отсрочке, если она будет оправдана новым выбором британцев», — заявил Макрон, добавив, что такая отсрочка «ни при каких обстоятельствах» не будет одобрена без представления о цели, которую она преследует.

По мнению старшего советника по европейским делам Фонда Bertelsmann Йоахима Фриц-Ваннаме, у Брюсселя есть желание быть «гибким», однако раздражение от британской «неразберихи» нарастает.

«Большинство сыто по горло всем этим странным шоу, которое мы наблюдаем в Вестминстере в последние два года, — признаётся эксперт. — Где же «мать парламентов»? Остались только фракции и личные интересы». Однако, по мнению аналитика, почти нет сомнений в том, что небольшую отсрочку — на два-три месяца — Великобритания всё же получит.