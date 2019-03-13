Guardian: «унизительное поражение» — британский парламент вновь отверг соглашение Мэй по брекситу

Британский парламент вновь проголосовал против соглашения о брексите, заключённого Терезой Мэй с Брюсселем, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, итоги голосования стали уже вторым «унизительным поражением» для премьер-министра. Теперь британским парламентариям предстоит решить, должна ли страна выйти выйти из ЕС без сделки 29 марта или следует попросить Евросоюз об отсрочке исполнения решения.
«Тереза Мей потерпела второе унизительное поражение в отношении своего соглашения по брекситу», — пишет The Guardian. Как сообщает издание, британский парламент проголосовал против сделки с «сокрушительным перевесом» в 149 голосов, несмотря на уступки, которые премьер-министру удалось получить от Брюсселя в последнюю минуту.
Как передаёт газета, сразу же после голосования Мэй выступила с заявлением, отметив, что «глубоко разочарована» решением парламента. По её словам, в среду парламентарии получат возможность обсудить вопрос о том, следует ли Соединённому Королевству выйти из ЕС без соглашения 29 марта. После этого, в четверг, состоится голосование о том, следует ли просить у ЕС отсрочки брексита.
Однако «голосование против выхода без соглашения и за отсрочку не решит проблем, с которыми мы столкнулись, — предупредила Мэй. — ЕС захочет знать, как мы распорядимся этой отсрочкой. И парламенту предстоит ответить на этот вопрос».
Как напоминает газета перед голосованием Мэй «надтреснутым и слабеющим голосом» обратилась к Палате общин со словами: «Пришло время прийти к согласию, поддержать это предложение и завершить соглашение».
Многие члены Консервативной партии, выступившие против соглашения в январе, действительно изменили своё мнение из опасений, что их повторный отказ приведёт к отсрочке или отмене брексита, отмечает издание. Однако члены Лейбористской партии объединились с другими парламентскими фракциями с целью «потопить сделку».
Как отмечается, поражение Мэй состоялось несмотря на подписанные Жан-Клодом Юнкером приложения к соглашению, ради которых премьер-министр вылетела в Страсбург в понедельник ночью.
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