DT: Мэй лишилась поддержки практически всего правительства Великобритании

Правительство Великобритании, за исключением двух министров, выступают за отставку премьер-министра страны Терезы Мэй, передаёт The Daily Telegraph. Издание отмечает: министры надеются, что Мэй покинет свой пост до июля, для того чтобы доверить переговоры по брекситу новому лидеру.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки практически всего кабинета министров из-за ситуации с выходом Соединённого Королевства из состава Евросоюза, сообщает The Daily Telegraph.

Британское издание отмечает: Мэй уже подтвердила, что не намерена участвовать в выборах 2022 года, однако этого британским министрам оказалось недостаточно. Правительство, за исключением двух его членов, выступает за отставку Мэй уже до июля этого года, желая доверить проведение следующего этапа переговоров по брекситу новому лидеру Консервативной партии, если парламент выступит против выхода страны из ЕС без сделки.

«Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые всё ещё поддерживают её. Все остальные потеряли веру в её способность руководить», — приводит The Daily Telegraph слова источника в правительстве Великобритании.

Так, ожидается, что во вторник Мэй потерпит поражение на голосовании по достигнутому соглашению об условиях брексита. Тогда на следующий день депутаты могут проголосовать по вопросу выхода из ЕС без соглашения. Однако и здесь никто не ждёт успеха. Наконец, у парламентариев будет возможность проголосовать за отсрочку брексита.

The Daily Telegraph отмечает, что глава британского правительства может оставить свой пост уже к вечеру 13 марта, если Лейбористская партия инициирует и выиграет голосование о вынесении вотума недоверия правительству.

При этом на протяжении последних нескольких месяцев основные конкуренты Мэй готовят собственные заявки на пост премьер-министра. Так, министр иностранных дел страны Джереми Хант, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и министр внутренних дел Саджид Джавид пытаются определить уровень поддержки среди парламентариев.

Даже те министры, которые прежде поддерживали Мэй, теперь призывают её «уйти с достоинством», не дожидаясь нового вотума доверия, который однопартийцы смогут выдвинуть ей в декабре этого года.

Вместе с тем ожидается, что следующая неделя для Мэй будет весьма непростой. Если по итогам голосования в парламенте она будет вынуждена просить ЕС об отсрочке брексита, она нарушит обещание, что Великобритания выйдет из союза 29 марта. Кроме того, премьер-министра будут ждать ещё несколько месяцев новых переговоров, которые, как предполагает The Daily Telegraph, не принесут ничего нового.