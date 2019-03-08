Foreign Policy: «жёсткий» брексит грозит оставить британцев без туалетной бумаги

Если Великобритания выйдет из ЕС, не добившись соглашения с Брюсселем, то она рискует столкнуться с нехваткой туалетной бумаги, пишет Foreign Policy. Запасы этого продукта в стране очень ограничены и в большой степени зависят от европейского импорта, с которым после брексита могут возникнуть серьёзные проблемы, отмечает издание.

Власти Соединённого Королевства неоднократно предупреждали о негативных последствиях брексита без сделки — о нехватке продовольствия, солдатах на улицах, финансовом кризисе, беспорядках на границе и возможной эвакуации королевы. Тем не менее эти тревожные заявления не привлекали должного внимания публики, пишет Foreign Policy.

Но новое беспокойство британских импортёров может наконец-то пролить свет на то, что действительно стоит на кону. По мнению экспертов, «жёсткий» брексит может оставить страну без достаточных запасов туалетной бумаги. Это обострение и без того непростой ситуации хорошо отражает практические трудности и сомнения, которые влечёт за собой выход из Европейского союза, считает издание.

По плану, Британия должна покинуть ЕС 29 марта. В этот же день, если парламент не примет условия Брюсселя и вариант соглашения премьер-министра Терезы Мэй, начнётся «развод мостов». На смену свободной торговле придут тарифы и таможенный контроль, порты и аэропорты ждут «гигантские задержки» из-за перебоев работы надзорных и сертифицирующих органов. Масштаб всех этих последствий не поддаётся прогнозу.

«Куда легче спрогнозировать одно незначительное унижение в этой большой схеме общественных осложнений. А именно надвигающуюся на Британию двойственную проблему с туалетной бумагой, которая будет вызвана трудностями с хранением и импортом», — полагает Foreign Policy.

В среднем каждый британец расходует 110 рулонов туалетной бумаги ежегодно, опережая по данному показателю остальную Европу. Следовательно, любая действенная мера для борьбы с нехваткой этого товара потребует расширения складских помещений, которых в настоящее время недостаточно.

Это лишь одно из «ужасных испытаний», с которым может столкнуться британская бумажная промышленность и общество. Такое мнение в интервью Foreign Policy высказал Эндрю Лардж, гендиректор ведущей торговой ассоциации Соединённого Королевства Confederation of Paper Industries.

По словам бизнесмена, практическая ограниченность запасов порождает серьёзную неопределённость. Именно она вызывает наибольшее беспокойство у бумажной индустрии.

«Кризис возникнет, если люди запаникуют и заранее опустошат полки магазинов. Если же сохранится нормальная модель покупательского поведения, то у системы будет достаточно запасов, чтобы удовлетворить всех», — заявляет Лардж.

Но трудно представить, что после «жёсткого» брексита удастся избежать ажиотажа. Тем более что кампания по раздуванию панических настроений с целью избежать «бездоговорного» выхода Британии из ЕС или добиться проведения повторного референдума идёт уже три года. И она, без сомнения, продолжится, уверяет издание.

По мнению Foreign Policy, этот «Проект страх» уже нашёл активного сторонника в лице бывшего депутата от Лейбористской партии Дениса Макшейна. Он утверждал, что туалетной бумаги в Соединённом Королевстве хватит только на один день, после чего британцам, «как в старые времена», придётся перейти на газеты.

Хотя заявление Макшейна оказалось ложным, подобное потворство панике весьма эффективно. В результате после срыва сделки по брекситу запасы туалетной бумаги быстро истощатся, и ситуация в британских портах также не даст повода для оптимизма.

Бумажная промышленность Соединённого Королевства зависит от импорта. Из 1,3 млн тонн бумаги на британском рынке 1,1 млн поступает от зарубежных поставщиков, причём большая часть — из стран ЕС, что делает положение страны «особенно ненадёжным».

Если брексит без соглашения вступит в силу, свободная торговля с ЕС, к которой так привыкла Британия, застопорится. Новые тарифы, сертификаты, стандарты, бумажная волокита и прочее приведут к росту цен и простоям как для поставщиков, так и для покупателей, предупреждает Foreign Policy.