FAZ: прихожане англиканской церкви поддерживают выход из ЕС и тоскуют по империи

Верующие англичане оказались социальной группой, наиболее активно поддержавшей брексит, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению теолога Энтони Рэдди, это произошло из-за смешивания англиканства с английским национализмом, что вылилось в ностальгию по Британской империи и неприятие евроинтеграции. Отмечается, что ЕС остался проектом, ограниченным технико-экономическими аспектами, и так и не стал символом общехристианских идей.

«Принадлежность к британской нации дана нам богом. Это не предмет торга политиков. Бог дарует нации безопасность и благосостояние. Британия должна восхвалять его, а не цепляться за ЕС», — с такими лозунгами недавно выступали сторонники брексита, собравшиеся у здания британского парламента, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Пусть столь эмоциональные высказывания и не соответствуют официальному курсу англиканской церкви, они отражают мнение многих её прихожан, пишет издание. Согласно данным статистики, 69% прихожан, иногда посещающих церковь, являются сторонниками выхода из ЕС — большей их доли нет ни в одной другой социальной группе. Среди регулярно посещающих церковь прихожан доля поддерживающих брексит также велика — 55%.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, брексит оказал своё разъединяющее воздействие, в том числе и на англиканскую церковь, потому что мнение прихожан по его поводу расходится с мнением церковного руководства. Две трети английских епископов, а также сам глава церкви, архиепископ Джастин Уэлби, ратуют за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.

Издание пишет, что поначалу англиканская церковь положительно относилась к европейской интеграции. Христианская вера рассматривалась как фактор, который сможет объединить лежавшую в руинах Европу: сотрудничество церквей и европейское единство должны были идти рука об руку. Однако начальная фаза европейской интеграции прошла под сильным влиянием католичества, что вызвало антагонизм у англиканской церкви.

Frankfurter Allgemeine пишет, что понятия «нация» и «национальная церковь» стали постепенно забываться, однако в XXI веке всё изменилось: референдум о независимости Шотландии 2014 года и референдум о выходе из ЕС 2016 года стали серьёзным вызовом для англиканской церкви, поскольку теперь ей надо было выполнять свою объединяющую функцию в условиях значительного напряжения в обществе. Церковное руководство не стало открыто принимать чью-то сторону и лишь призвало граждан идти и голосовать.

Издание приводит точку зрения профессора богословия Найджела Биггара, аргументировавшего в пользу брексита: он считает, что национальная церковь и национальный суверенитет необходимы, для того чтобы население признавало государственные институты. Биггар также подчеркнул важность поддержания статуса британской культуры, как основной по отношению к иностранным. Другой теолог Энтони Рэдди считает, что высокий процент сторонников брексита среди англиканских прихожан объясняется тесной связью христианства и этнического происхождения. Он говорит о том, что английский национализм смешался с чувством «христианской избранности», что вылилось в ностальгию по Британской империи и романтизацию викторианской эпохи.

Frankfurter Allgemeine подчёркивает, что при этом английские верующие, выступающие против брексита, не используют религиозные аргументы для обоснования своей позиции. Получается, что ЕС, изначально задуманный как проект по поддержанию мира и верховенства права, оказался ограничен технико-экономическими вопросами.

Издание подытоживает, что брексит выявил следующую проблему: национальные церкви имеют гораздо большее влияние, нежели общеевропейская христианская идея. Именно поэтому сейчас на её основе нельзя предложить каких-либо решений. Впрочем, Frankfurter Allgemeine отмечает, что речь главы англиканской церкви Джастина Уэлби о ценности ЕС, сказанная им в июне 2018 года, может стать началом общехристианской идеологии для Европы XXI века, пусть она и была произнесена очень поздно.