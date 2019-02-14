WSJ: проект единой Европы идёт ко дну

Евросоюз стремительно теряет вес на мировой арене, констатирует обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. По мысли журналиста, проект единой Европы оказался слишком амбициозным, и теперь терпит крах, и остановить это будет непросто.

На прошлой неделе появились новые признаки того, что «продолжается самый значительный исторический сдвиг за последнее столетие — закат Европы как влиятельной в мировых делах силы»: Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз по экономическому росту стран еврозоны, снизив его с 1,9% до 1,3%, пишет обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Расселл Мид. Как напоминает журналист, ВВП еврозоны в 2017 году оказался ниже, чем в 2009-м, тогда как в Китае он за тот же период вырос на 139%, в Индии — на 96%, а в США — на 34%.

По мере того, как начинает «отставать» европейская экономика, в регионе также всё явственнее ощущается политический раскол — Великобритания и континентальная Европа конфликтуют из-за брексита; центральноевропейские государства вроде Венгрии и Польши всё больше отдаляются от западных; большая часть южной Европы до сих пор таит обиду на Брюссель за европейский долговой кризис; наконец, по всему ЕС продолжают набирать силу правые и левые партии, выступающие против блока, перечисляет Мид. По некоторым оценкам европейских же аналитиков, такие движения вот-вот наберут достаточно мест в следующем созыве Европарламента для того, чтобы ещё сильнее ослабить блок, подчёркивает обозреватель WSJ. «Но этого не должно было произойти, — пишет он. — Евросоюз был основан не для того, чтобы ярче показать закат Европы, а чтобы его остановить».

Как напоминает Мид, основатели проекта единой Европы видели его как ответ на один из главных факторов, из-за которой слабел континент — «замешанную на национализме враждебность», провоцирующую внутренний раздор. После окончания холодной войны и объединения Германии, европейские лидеры запустили амбициозный проект по расширению международного сотрудничества — Евросоюз, расширяясь на восток и добиваясь демократии в бывших странах Варшавского договора, укрепляя экономическую интеграцию и создавая единый дипломатический фронт, стремился в итоге превратиться в игрока, равного Китаю и США.

Однако теперь становится всё очевиднее, что этот амбициозный проект терпит крах — неравномерная и слишком самоуверенная экспансия не усилила, а ослабила Евросоюз, единая валюта провалилась как в экономическом, так и в политическом плане, а дипломатическое единство так и осталось недостижимой мечтой, констатирует Мид. Соседи Европы — Россия, Турция, Израиль и арабские государства — всё чаще открыто насмехаются над желаниями Брюсселя, его влияние в Вашингтоне при Дональде Трампе упало до минимума, а Китай воспринимает ЕС менее серьёзно, чем Японию и Индию, считает автор.

Единственным козырем, остающимся у Брюсселя, является мощный единый рынок, однако несмотря на приверженность идее Евросоюза со стороны лидеров Франции и Германии, перспективы ЕС выглядят всё мрачнее: Великобритания вот-вот покинет блок, Италия и Польша «бунтуют», а Венгрия позволяет себе вызывающее поведение, говорится в материале. Если у Парижа и Берлина получится создать успешную программу стимулирования экономического роста, укрепить внешние границы блока и разобраться с охватившими многие страны националистическими настроениями, им, возможно, и удастся остановить закат Европы, но такой исход кажется всё менее вероятным, подытоживает автор.