El País: венесуэльский кризис ударит по единству Европы

Из-за текущего кризиса в Венесуэле позиция Европы по этой латиноамериканской стране дала трещины, поскольку ряд консервативных лидеров открыто поддержали нападки на власть Николаса Мадуро, пишет El País.

Когда Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, это стало неожиданностью для Евросоюза, говорится в статье. В это самое время в ЕС шли активные дебаты по поводу того, какие отношения следует поддерживать с Николасом Мадуро, вступившим недавно во второй раз в должность главы государства.

Единство клуба европейских государств по отношению к Каракасу может развалиться из-за попытки нынешнего главы венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — взять власть в свои руки.

После нескольких часов молчания и переговоров с представителями стран Европы глава европейской дипломатии Федерика Могерини опубликовала коммюнике. В нём вновь говорилось об отказе ЕС признавать переизбрание Мадуро на второй президентский срок, однако в заявлении ни о какой явной поддержке того, что Хуан Гуаидо объявил себя врио президента, речи не идёт.

Этот взвешенный текст и проявленная в нём осторожность отражают очевидные разногласия внутри ЕС, где наряду с теми, кто открыто поддерживает спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы, существуют люди, которые предпочитают сделать ставку на передачу власти в рамках определённых договорённостей, чтобы, среди прочего, избежать возможной кровавой бани.

«ЕС настойчиво требует немедленного начала политического процесса, который приведёт к проведению свободных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с конституционным порядком», — говорится в коммюнике, выработанном после нескольких часов общения с правительствами 28 стран Евросоюза.

В официальном заявлении также звучит требование к властям Венесуэлы, чтобы те избегали чрезмерного применения силы и гарантировали «безопасность всех членов Национальной ассамблеи, в том числе её спикера Хуана Гуаидо».

Однако в Европе были и те, кто решил недвусмысленно подражать позиции администрации Дональда Трампа, признавшей Гуаидо сразу после того, как он провозгласил себя врио президента. Консерваторы в руководстве ЕС поспешили поддержать спикера венесуэльского парламента, не дожидаясь того момента, когда Могерини выработает единую для 28 стран позицию.

«Надеюсь, что вся Европа объединится в поддержке демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуаидо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы», — написал глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

За смену режима в Каракасе также выступил и председатель Европарламента Антонио Таяни.

«В отличие от Мадуро, Гуаидо действительно обладает демократической легитимностью», — подчеркнул он.

Поспешная реакция Таяни и Туска резко выделялась на фоне молчания Еврокомиссии и благоразумия главных европейских государств, отмечается в статье. Этот контраст предвещает сложности с сохранением единой позиции по Венесуэле — стране, которая вызывает очень разнообразную реакцию среди членов ЕС.

В последние месяцы члены Евросоюза выработали согласованную позицию по состоявшимся в мае прошлого года президентским выборам в Венесуэле. По мнению Европейского союза, эти выборы не были демократическими, и Брюссель не признаёт переизбрание Мадуро на президентский пост, поскольку процесс голосования был недостаточно легитимным и достоверным. ЕС при этом выступил за решение вопроса путём диалога, но после того как Гуаидо бросил вызов Мадуро, возможно, из этого ничего не выйдет.

Кроме того, на этой неделе в понедельник Могерини выразила намерение «внести свой вклад в открытии пространства для политического процесса» посредством запуска международной контактной группы, которая бы занималась поиском мирного и демократического выхода из венесуэльского кризиса. Пять стран — Испания, Франция, Италия, Португалия и Нидерланды — уже призвали Могерини ускорить процесс создания группы по упрощению диалога между Мадуро и оппозицией, пишет El País.