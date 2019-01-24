El País: венесуэльский кризис ударит по единству Европы

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NI: за российскими силами на Балтике надо следить не только в небе, но и на море National Interest
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Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал за КамАЗ в ПФЛ
Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Артём Лукоянов вышел на поле в матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между КамАЗом из Набережных Челнов и «Уфой-2».
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Павлюченкова обыграла Тревизан и помогла России победить Италию на Кубке Федерации
Теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан и помогла сборной России вернуться в Мировую группу ІІ Кубка Федерации.
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В США стартовало голосование на выборах президента Украины
Голосование во втором туре выборов президента Украины началось в Соединённых Штатах. Об этом заявили в пресс-службе посольства Украины в США.
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Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что его коллеге Александру Волкову будет проще бороться с Алистаром Оверимом, нежели Алексею Олейнику, который проиграл голландцу нокаутом на турнире UFC Fight Night 149.
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Лавров заявил о готовности России к визиту экспертов в Керченский пролив
Москва готова принять европейских экспертов в Керченском проливе, однако речь не идёт о размещении там наблюдателей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке
Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
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Боец MMA Шлеменко заявил, что был уверен в победе Оверима над Олейником
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировала поражение соотечественника Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Полиция Украины получила почти 700 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины по состоянию на 15:00 получила почти 700 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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В Казахстане разбился легкомоторный самолёт
На аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт, по предварительной информации два человека погибли.
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Российские гимнастки заняли первое место в упражнениях с обручами и булавами на этапе КМ
Сборная России завоевала золото в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в узбекском Ташкенте.
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В Туве задержали ещё одного сбежавшего из ИВС
Полицейские задержали ещё одного мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
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Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
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Гимнастка Гузенкова завоевала золото в упражнениях с лентой на этапе КМ в Узбекистане
Россиянка Анастасия Гузенкова победила в упражнениях с лентой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в узбекском Ташкенте.
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В результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 200 человек
В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли 207 человек, 450 получили ранения.
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Солдатова победила в упражнениях с булавами на этапе КМ по художественной гимнастике
Россиянка Александра Солдатова завоевала золото в упражнениях с булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в узбекском Ташкенте.
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Зеленскому выписали штраф за показанный заполненный бюллетень
Полиция выписала штраф кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за то, что он во время голосования показал заполненный бюллетень. Об этом свидетельствует трансляция из его штаба.
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Российские синхронистки завоевали золото в хайлайтах на этапе Мировой серии в Казани
Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в хайлайтах на этапе Мировой серии в Казани.
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СМИ: В связи со взрывами на Шри-Ланке задержаны семь человек
В связи со взрывами в церквях и отелях, которые произошли 21 апреля на Шри-Ланке, задержаны семь человек.
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Быкова перевели на самостоятельное дыхание
Писатель Дмитрий Быков начал дышать самостоятельно. Об этом сообщила его супруга Ирина Лукьянова.
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Миллер о матче «Краснодар» — «Зенит»: эта игра была из серии «золотой фонд российского футбола»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».
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Полиция Украины получила более 430 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины зафиксировала уже более 430 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
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Российские гимнастки заняли третье место в групповых упражнениях с мячами на этапе КМ
Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзу в групповых упражнениях с пятью мячами на этапе Кубка мира в узбекском Ташкенте.
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Трамп сообщил о «138 миллионах погибших» при взрывах на Шри-Ланке
Президент США Дональд Трамп, принося соболезнования Шри-Ланке в связи с серией взрывов, которые произошли на острове, совершил в Twitter опечатку и написал о «138 миллионах погибших» в результате терактов.
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Папа Римский обратился в Пасху с призывом к миру
Папа Римский Франциск поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et orbi («Городу и миру»).
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В «Ювентусе» заявили, что Дибала останется в команде
Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи высказался о будущем аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы.
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Солдатова завоевала два золота на этапе КМ по художественной гимнастике
Россиянка Александра Солдатова одержала победы в двух упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в узбекском Ташкенте.
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МИД России осудил взрывы на Шри-Ланке
Министерство иностранных дел России осудило серию взрывов, которая произошла на Шри-Ланке 21 апреля.
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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Фигуристы Леонова и Шулепов поженились
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова вышла замуж за фигуриста Антона Шулепова.
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Украинский генерал предложил захватить часть России
Украинский генерал, кандидат военных наук, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что стране нужно захватить часть России в случае её «развала».
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В РСТ рассказали о ситуации с туристами из России на Шри-Ланке
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что все организованные российские туристы на Шри-Ланке находились в курортных зонах, которые не были затронуты серией взрывов.
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Бузова обратилась к «Авангарду» после поражения в финале Кубка Гагарина
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась к омскому «Авангарду» после поражения от московского ЦСКА в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва признала президентские выборы 2014 года на Украине, поскольку их победитель Пётр Порошенко обещал в короткие сроки урегулировать конфликт в стране.
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СМИ: ПСЖ хочет приобрести футболиста «Кристал Пэлас»
Французский футбольный клуб ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику английского «Кристал Пэлас» Уилфриду Заха.
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Тренер «Авангарда» оценил влияние Бузовой на команду в минувшем сезоне КХЛ
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался о влиянии известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой на его команду.
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На Шри-Ланке объявлен комендантский час и закрыт доступ в соцсети
Власти Шри-Ланки объявили комендантский час и закрыли доступ в стране к социальным сетям и мессенджерам.
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Полиция Украины получила более 280 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины по состоянию на 12:00 получила 281 сообщение о нарушениях избирательного законодательства в ходе второго тура президентских выборов.
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На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
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Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Президент Украины Пётр Порошенко с супругой проголосовал во втором туре выборов главы государства на избирательном участке в Центральном доме офицеров в Киеве.
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Боец UFC Волков принял вызов на бой от Оверима
Российский боец смешанного стиля Александр Волков, который из-за проблем со здоровьем не смог принять участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, принял вызов голландца Алистара Оверима.
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Экс-глава МИД Эквадора назвал ситуацию вокруг Ассанжа беззаконием
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Роналду о чемпионстве «Ювентуса»: горжусь, что внёс вклад в историю клуба
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в итальянской Серии А.
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В столице Шри-Ланки произошёл ещё один взрыв
В столице Шри-Ланки произошёл новый взрыв, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
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Нурмагомедов заявил, что намерен избить Порье в бое за титул UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем титульном поединке, который должен состояться в сентябре с американцем Дастином Порье.
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Порошенко перед голосованием посетил литургию в Михайловском соборе
Президент Украины Пётр Порошенко с семьёй посетил литургию в Вербное воскресенье в Михайловском соборе в Киеве.
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СМИ сообщили о 185 погибших при взрывах на Шри-Ланке
В серии взрывов в отелях и на пасхальных службах в церквях Шри-Ланки погибли 185 человек, сотни получили ранения.
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Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%
Явка во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 11:00 составила 7,93%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
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СМИ: «Барселона» отказалась от идеи покупки Рашфорда у МЮ
Испанский футбольный клуб «Барселона» перестал проявлять интерес к нападающему английского «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду.
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Путин выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов во время празднования Пасхи.