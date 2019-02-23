Обозреватель Bloomberg: надо восстановить «англосферу», пока её место не заняли автократы

На то место, которое занимали на мировой арене американские и британские союзники, ещё не успели прийти «достойные» лидеры из других стран Европы, но уже вовсю метят «автократы», предупреждает Джон Миклвейт в статье для Bloomberg. По его мнению, «англосферу» лучше восстановить как можно скорее, потому что нормы и законы, которые она поддерживала, помогали сохранять мир. Однако история не станет ждать, пока Запад разбирается со своими проблемами, предупреждает автор.

Если оценивать современную политическую ситуацию на Западе, то сразу можно заметить, что в отношениях между Вашингтоном и Лондоном сейчас царит «настоящая неэффективность и разлад», пишет Джон Миклвейт в статье для Bloomberg. Американское правительство в этом году не работало на протяжении очень продолжительного периода времени, а теперь президент Дональд Трамп погряз в спорах с конгрессом вокруг «чрезвычайной ситуации» и строительства стены на южной границе США. В то время как правительство Великобритании «подобно пьянице на скользкой дороге» движется к «брекситу», и если в ближайшее время ничего не изменится, уже через несколько недель Соединённое Королевство окончательно покинет Евросоюз, констатирует автор. Означает ли всё это, что «англосфере» пришёл конец?

«Под «англосферой» я понимаю нечто более узкое, чем пятая часть мира, говорящая на английском языке. Для меня «англосфера» — это, прежде всего, США и Великобритания», — поясняет автор. В течение десятилетий Америка и Великобритания наперебой расхваливали «преимущества открытых рынков, глобализации и личной свободы», однако сейчас их голос заметно притих. И хотя пока нельзя сказать, что его совсем не слышно — но их партнёрство утрачивает былую надёжность, что уже отражается на многих событиях, которые происходят далеко за пределами англоязычного мира. «Возможно, вам не нравятся разглагольствующие англоамериканцы — однако все, кто стремится к свободе и диктатуре закона, должны молиться, чтобы их голос оставался громким», — подчёркивается в статье.

Ещё каких-то полвека назад Великобритания была ближайшим союзником Америки, напоминает автор: «Их связывали личные, исторические и военные узы, а также общее отвращение к коммунизму и Советскому Союзу». Хотя и тогда их партнёрство вряд ли можно было назвать идеальным, учитывая, что в 1970-х годах Великобритания была «намного более левой» и гораздо менее преуспевающей страной, в то время как США, пережившие войну во Вьетнаме и Уотергейт, тоже выглядели не особо вдохновляющими.

Все изменилось в 1980-х годах, когда к власти пришли Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, и «англосфера» окрепла и начала транслировать такие послания, которые «завладели умами людей во всем мире», отмечается в статье: «Такие слова, как «приватизация» и «дерегуляция» стали широко распространёнными сначала на Западе, а затем в развивающихся и посткоммунистических странах». На мировую арену вышли такие англоязычные лидеры, как Тони Блэр, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Дэвид Кэмерон и Барак Обама — целая вереница «молодых пророков» тогда шагала по миру, с разной степенью самодовольства объясняя остальным людям, «как нужно жить», пишет Bloomberg.

Естественно, США оставались в этом альянсе более крупным и влиятельным партнёром, учитывая, что экономика всей Великобритании уступает экономике одного штата Калифорния, а её военный бюджет составляет менее половины бюджета ВМС США. Однако тот факт, что у Америки есть партнёр, который говорит на одном с ней языке на множестве разных уровней, превращал этот альянс в «нечто большее, нежели простая сумма его элементов», говорится в статье. При этом Великобритания обеспечивала «англосфере» голос в Евросоюзе, а также привнесла массу «мягкой силы», включая весьма влиятельные в мире СМИ, Оксфорд и Кембридж. Кроме того, Лондон превратился в коммерческий центр, способный соперничать с Нью-Йорком по объёму вращающихся там финансов и космополитизму, отмечает Bloomberg.

Однако со временем «англосфера» стала «слишком самонадеянной», поясняет автор. Некоторые страны возненавидели её идеи, в то время как многие другие хотели адаптировать их под свои нужды или отложить их «на потом». Тем не менее, многие, и даже такие «враждебно настроенные игроки», как Брюссель или Пекин, были вынуждены смириться с тем, что если они хотят преуспевать, то им необходимо перенимать определённые черты «англоамериканцев», говорится в статье: «И тот факт, что Кремниевая долина стала лидером в области технологий, только усилил это ощущение неизбежности». В то же время история показала, что эта «самонадеянность» была гораздо более уязвима, чем кто-либо предполагал: «Хотя теракты 11 сентября поначалу объединили мир вокруг «англосферы», идея о том, что Великобритания и Америка находятся на правильной стороне истории, была опровергнута кровавой бойней в Ираке, ужасами в Гуантанамо, а затем и кризисом кредитно-финансовой системы», — констатирует Bloomberg.

И уже в 2016 году «англосфера» распалась на части, отмечает автор. Вначале нагрянул «брексит», который повлёк за собой «неприглядный и всепоглощающий хаос» и практически полностью заглушил голос Великобритании, уничтожив её былую репутацию «либеральной и космополитической страны», подчёркивается в статье: «Великобритания превратилась из наставника развивающегося мира в попрошайку: когда Тереза Мэй приезжает в Африку, она теперь вынуждена просить о заключении торговых сделок». Сегодня страна, подарившая миру группу Rolling Stones, сама превратилась в оступившуюся героиню популярной песни Like a Rolling Stone, где говорится: «Теперь ты уже не говоришь так громко, теперь ты уже не кажешься такой гордой», — пишет Bloomberg.

Что касается нынешнего президента США Дональда Трампа, то никто не может обвинить его в том, что он «говорит слишком тихо или кажется не слишком гордым — проблема заключается в той песне, которую он громко распевает», говорится в статье. По мнению автора, избрание Трампа оказалось ещё более мощным ударом: «Сегодня во главе «англосферы» оказался человек, которому не нравится глобализация, который хочет выйти из большинства глобальных институтов и стремится защитить свои границы при помощи стены. С его точки зрения, мягкая сила не имеет никакой ценности. Он избегает разговоров о свободе». Теперь у Америки такой президент, который редко упоминает о свободе и правах человека, продвигая лозунг «Америка прежде всего», и это «шокирующая перемена» для всего мира, подчёркивает Bloomberg.

Хуже всего то, что «англосфера» больше не пользуется популярностью даже среди англоамериканцев, отмечает автор. Многие британцы и американцы сейчас убеждены, что «глобализация» — это проект «элиты, не имеющей корней», которая относится к простым людям с пренебрежением. Поэтому они активно критикуют политику Терезы Мэй и выступают против крупных транснациональных корпораций. Возможно, некоторые даже беспечно радуются такому повороту событий, говорится в статье: «Мир, в котором будет меньше разглагольствующих англоамериканцев, понравился бы многим людям. Но обратите внимание на сопутствующий ущерб. На то место, которое Америка и Великобритания занимали на мировой арене, пока не успели прийти достойные европейские социал-демократы, подобные Эммануэлю Макрону».

Тем временем на передний план в мире «выходят автократы, распространяющие фейковые новости», предупреждает автор: «В мире, где «Америка прежде всего», тиранам всех мастей уже не нужно упоминать о свободе». В экономическом смысле свободная торговля тоже постепенно сдаёт позиции. Более того, по мере роста мощи Китая совершенно другой голос всё громче начал заявлять о том, что казалось особенно привлекательным для правительств многих развивающихся стран: «пекинский консенсус» продвигал идею о том, что авторитаризм — это более эффективный инструмент достижения процветания по сравнению с «хаотичной» доктриной «невмешательства», говорится в статье.

Нельзя не признать, что те идеи, которые проповедовала «англосфера», в целом оказались полезными и помогли миллиардам людей выбраться из нищеты, а те международные институты и законы, которые она поддерживала, помогали долгое время сохранять мир, подчёркивает автор. По его мнению, остаётся надежда, что альянсу США и Великобритании вскоре всё же удастся восстановиться: «Заметьте, что восемь из десяти крупнейших в мире компаний — американские. «Англосфера» до сих пор доминирует в области образования, технологий и финансов. Китай постепенно вынуждают открывать его рынки. То злорадство, которое жители континентальной Европы испытывали в связи с проблемами Уолл-стрита и лондонского Сити после Великой рецессии, сменилось на скорбь по поводу хрупкости их собственных банков и еврозоны». Также не стоит сбрасывать со счетов «привлекательность идеи свободы», пишет Bloomberg: «Посмотрите на развивающийся мир, и вы увидите, что простые люди не разделяют тот энтузиазм, который автократы испытывают в связи с «пекинским консенсусом». Кто знает? Вполне возможно, что представители китайского среднего класса скоро почувствуют потребность в демократии и представлении их интересов».

«Англосфера» значительно изменила мир по множеству причин, и одна из них заключалась в том, что ей «удавалось поддерживать динамику», говорится в статье. Разумеется, её политика тоже может поменяться, если к власти в Америке и Европе придут новые политические силы, говорится в статье. Тем не менее эти улучшения должны произойти как можно скорее, подчёркивает автор: «История не станет долго ждать, пока недееспособные страны разбираются в своих проблемах». Если не принять меры, то все идеи, время которых пришло, могут довольно скоро превратиться в идеи, время которых уже уходит — поэтому остаётся лишь надеяться, что «англосфера» сможет в ближайшем времени вновь восстановиться и набрать силу, заключает Bloomberg.