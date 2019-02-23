Обозреватель Bloomberg: надо восстановить «англосферу», пока её место не заняли автократы

На то место, которое занимали на мировой арене американские и британские союзники, ещё не успели прийти «достойные» лидеры из других стран Европы, но уже вовсю метят «автократы», предупреждает Джон Миклвейт в статье для Bloomberg. По его мнению, «англосферу» лучше восстановить как можно скорее, потому что нормы и законы, которые она поддерживала, помогали сохранять мир. Однако история не станет ждать, пока Запад разбирается со своими проблемами, предупреждает автор.
«Под «англосферой» я понимаю нечто более узкое, чем пятая часть мира, говорящая на английском языке. Для меня «англосфера» — это, прежде всего, США и Великобритания», — поясняет автор. В течение десятилетий Америка и Великобритания наперебой расхваливали «преимущества открытых рынков, глобализации и личной свободы», однако сейчас их голос заметно притих. И хотя пока нельзя сказать, что его совсем не слышно — но их партнёрство утрачивает былую надёжность, что уже отражается на многих событиях, которые происходят далеко за пределами англоязычного мира. «Возможно, вам не нравятся разглагольствующие англоамериканцы — однако все, кто стремится к свободе и диктатуре закона, должны молиться, чтобы их голос оставался громким», — подчёркивается в статье.
Ещё каких-то полвека назад Великобритания была ближайшим союзником Америки, напоминает автор: «Их связывали личные, исторические и военные узы, а также общее отвращение к коммунизму и Советскому Союзу». Хотя и тогда их партнёрство вряд ли можно было назвать идеальным, учитывая, что в 1970-х годах Великобритания была «намного более левой» и гораздо менее преуспевающей страной, в то время как США, пережившие войну во Вьетнаме и Уотергейт, тоже выглядели не особо вдохновляющими.
Все изменилось в 1980-х годах, когда к власти пришли Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, и «англосфера» окрепла и начала транслировать такие послания, которые «завладели умами людей во всем мире», отмечается в статье: «Такие слова, как «приватизация» и «дерегуляция» стали широко распространёнными сначала на Западе, а затем в развивающихся и посткоммунистических странах». На мировую арену вышли такие англоязычные лидеры, как Тони Блэр, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Дэвид Кэмерон и Барак Обама — целая вереница «молодых пророков» тогда шагала по миру, с разной степенью самодовольства объясняя остальным людям, «как нужно жить», пишет Bloomberg.
Естественно, США оставались в этом альянсе более крупным и влиятельным партнёром, учитывая, что экономика всей Великобритании уступает экономике одного штата Калифорния, а её военный бюджет составляет менее половины бюджета ВМС США. Однако тот факт, что у Америки есть партнёр, который говорит на одном с ней языке на множестве разных уровней, превращал этот альянс в «нечто большее, нежели простая сумма его элементов», говорится в статье. При этом Великобритания обеспечивала «англосфере» голос в Евросоюзе, а также привнесла массу «мягкой силы», включая весьма влиятельные в мире СМИ, Оксфорд и Кембридж. Кроме того, Лондон превратился в коммерческий центр, способный соперничать с Нью-Йорком по объёму вращающихся там финансов и космополитизму, отмечает Bloomberg.
Однако со временем «англосфера» стала «слишком самонадеянной», поясняет автор. Некоторые страны возненавидели её идеи, в то время как многие другие хотели адаптировать их под свои нужды или отложить их «на потом». Тем не менее, многие, и даже такие «враждебно настроенные игроки», как Брюссель или Пекин, были вынуждены смириться с тем, что если они хотят преуспевать, то им необходимо перенимать определённые черты «англоамериканцев», говорится в статье: «И тот факт, что Кремниевая долина стала лидером в области технологий, только усилил это ощущение неизбежности». В то же время история показала, что эта «самонадеянность» была гораздо более уязвима, чем кто-либо предполагал: «Хотя теракты 11 сентября поначалу объединили мир вокруг «англосферы», идея о том, что Великобритания и Америка находятся на правильной стороне истории, была опровергнута кровавой бойней в Ираке, ужасами в Гуантанамо, а затем и кризисом кредитно-финансовой системы», — констатирует Bloomberg.
И уже в 2016 году «англосфера» распалась на части, отмечает автор. Вначале нагрянул «брексит», который повлёк за собой «неприглядный и всепоглощающий хаос» и практически полностью заглушил голос Великобритании, уничтожив её былую репутацию «либеральной и космополитической страны», подчёркивается в статье: «Великобритания превратилась из наставника развивающегося мира в попрошайку: когда Тереза Мэй приезжает в Африку, она теперь вынуждена просить о заключении торговых сделок». Сегодня страна, подарившая миру группу Rolling Stones, сама превратилась в оступившуюся героиню популярной песни Like a Rolling Stone, где говорится: «Теперь ты уже не говоришь так громко, теперь ты уже не кажешься такой гордой», — пишет Bloomberg.
Что касается нынешнего президента США Дональда Трампа, то никто не может обвинить его в том, что он «говорит слишком тихо или кажется не слишком гордым — проблема заключается в той песне, которую он громко распевает», говорится в статье. По мнению автора, избрание Трампа оказалось ещё более мощным ударом: «Сегодня во главе «англосферы» оказался человек, которому не нравится глобализация, который хочет выйти из большинства глобальных институтов и стремится защитить свои границы при помощи стены. С его точки зрения, мягкая сила не имеет никакой ценности. Он избегает разговоров о свободе». Теперь у Америки такой президент, который редко упоминает о свободе и правах человека, продвигая лозунг «Америка прежде всего», и это «шокирующая перемена» для всего мира, подчёркивает Bloomberg.
Хуже всего то, что «англосфера» больше не пользуется популярностью даже среди англоамериканцев, отмечает автор. Многие британцы и американцы сейчас убеждены, что «глобализация» — это проект «элиты, не имеющей корней», которая относится к простым людям с пренебрежением. Поэтому они активно критикуют политику Терезы Мэй и выступают против крупных транснациональных корпораций. Возможно, некоторые даже беспечно радуются такому повороту событий, говорится в статье: «Мир, в котором будет меньше разглагольствующих англоамериканцев, понравился бы многим людям. Но обратите внимание на сопутствующий ущерб. На то место, которое Америка и Великобритания занимали на мировой арене, пока не успели прийти достойные европейские социал-демократы, подобные Эммануэлю Макрону».
Тем временем на передний план в мире «выходят автократы, распространяющие фейковые новости», предупреждает автор: «В мире, где «Америка прежде всего», тиранам всех мастей уже не нужно упоминать о свободе». В экономическом смысле свободная торговля тоже постепенно сдаёт позиции. Более того, по мере роста мощи Китая совершенно другой голос всё громче начал заявлять о том, что казалось особенно привлекательным для правительств многих развивающихся стран: «пекинский консенсус» продвигал идею о том, что авторитаризм — это более эффективный инструмент достижения процветания по сравнению с «хаотичной» доктриной «невмешательства», говорится в статье.
Нельзя не признать, что те идеи, которые проповедовала «англосфера», в целом оказались полезными и помогли миллиардам людей выбраться из нищеты, а те международные институты и законы, которые она поддерживала, помогали долгое время сохранять мир, подчёркивает автор. По его мнению, остаётся надежда, что альянсу США и Великобритании вскоре всё же удастся восстановиться: «Заметьте, что восемь из десяти крупнейших в мире компаний — американские. «Англосфера» до сих пор доминирует в области образования, технологий и финансов. Китай постепенно вынуждают открывать его рынки. То злорадство, которое жители континентальной Европы испытывали в связи с проблемами Уолл-стрита и лондонского Сити после Великой рецессии, сменилось на скорбь по поводу хрупкости их собственных банков и еврозоны». Также не стоит сбрасывать со счетов «привлекательность идеи свободы», пишет Bloomberg: «Посмотрите на развивающийся мир, и вы увидите, что простые люди не разделяют тот энтузиазм, который автократы испытывают в связи с «пекинским консенсусом». Кто знает? Вполне возможно, что представители китайского среднего класса скоро почувствуют потребность в демократии и представлении их интересов».
«Англосфера» значительно изменила мир по множеству причин, и одна из них заключалась в том, что ей «удавалось поддерживать динамику», говорится в статье. Разумеется, её политика тоже может поменяться, если к власти в Америке и Европе придут новые политические силы, говорится в статье. Тем не менее эти улучшения должны произойти как можно скорее, подчёркивает автор: «История не станет долго ждать, пока недееспособные страны разбираются в своих проблемах». Если не принять меры, то все идеи, время которых пришло, могут довольно скоро превратиться в идеи, время которых уже уходит — поэтому остаётся лишь надеяться, что «англосфера» сможет в ближайшем времени вновь восстановиться и набрать силу, заключает Bloomberg.