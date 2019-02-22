Huffington Post: Путин не стоит за брекситом, но точно ему рад

Владимир Путин нечасто даёт своим подчинённым непосредственные приказы. Он озвучивает свои пожелания, а остальное — инициатива нижестоящих лиц, уверен аналитик Марк Галеотти. Таким образом, как отмечает эксперт в The Huffington Post, брексит — вряд ли дело рук самого Путина, но это явление идеально вписывается в цели Кремля по деморализации и дезориентации Запада.

Как уверяет эксперт по России Марк Галеотти в своей статье для The Huffington Post, в русском языке уже закрепилось слово «брексит», а означает оно «попрощаться, но так и не уйти». Конечно, в русском немало заимствований, но даже при этом «удивительно, насколько много россияне думают и говорят о брексите».



Глава российского МИД Сергей Лавров опроверг распространённое на Западе мнение, будто Москва «потирает руки и злорадствует» по поводу трудной ситуации с выходом Великобритании из ЕС, в которой оказался Лондон. Но несмотря на это, автор статьи уверен, что вся эпопея с брекситом изначально была по душе Кремлю. И хотя, по всей видимости, Москва не собирается завоёвывать новые территории или, скажем, нападать на НАТО — она не в том положении, — Путин явно проводит собственную линию, которую по примеру главного девиза Дональда Трампа можно назвать «Сделаем Россию снова великой».



В первую очередь, по словам Галеотти, глава Кремля хочет, чтобы его влияние распространялось на непосредственных соседей России, а также чтобы у него была возможность «игнорировать обременительные детали вроде международного права». И в этом отношении российскому лидеру нужно не то чтобы победить Запад, а скорее «нейтрализовать» его.



В «политической войне» Путина он стремится «разделять, вносить смуту и деморализовывать» Запад, утверждает аналитик. И брексит идеально вписывается по всем перечисленным параметрам, ведь речь идёт о возможном расколе не только внутри самой Великобритании, но и в Евросоюзе. Ко всему прочему проблема «развода» с Брюсселем служит отличным отвлекающим фактором, ведь политики в Лондоне ни о чём другом сейчас думать не могут. В любом случае брексит с его возможным негативным экономическим влиянием как на Англию, так и на ЕС, может нанести по общественности деморализующий удар.



Так что Россия рада брекситу, здесь сомнений быть не может, уверяет Галеотти. Другой вопрос — помогла ли Москва этому брекситу состояться. И тут не так всё однозначно. С одной стороны, Россия активно действует вокруг этого явления, но значит ли это, что за кампанией по «поддержке» брексита стоит сам Путин. «Неясно», — отвечает сам себе автор статьи.



Конечно, многие представляют российского лидера эдаким «бондовским злодеем, которому не хватает разве что белого кота на коленях» — Путин, как известно, больше любит собак. Тем не менее в каких-то моментах управленческий стиль российского лидера и его администрации довольно пассивный. Иногда, как утверждает Галеотти, президент может проявить инициативу или лично что-то одобрить, как это было в случае с присоединением Крыма и, возможно, покушением в Солсбери. Но куда чаще Путин просто довольно размыто озвучивает свои пожелания, и уже нижестоящим людям приходится воплощать эти намёки в политику. Исполнители знают, что если они преуспеют, Кремль их наградит. А если что-то пойдёт не так, то Москва всегда может сказать, что она ничего не знала, и «ничего не потерять».



По мнению аналитика, Путин взял на вооружение воображение многих россиян, начиная от послов и разведчиков и заканчивая журналистами и бизнесменами. Никто не даёт им непосредственных указаний, что делать, — они сами проявляют нужную Кремлю инициативу.



В этом, по словам Галеотти, и заключается основная проблема путинской России. Вместо одного масштабного плана Запад имеет дело с целым переплетением небольших авантюр, манёвров, уловок и заговоров, «большинство из которых не имеют смысла или заканчиваются провалом». Но некоторые преуспевают, а даже если и нет, они всё равно вносят свой вклад в медленное уничтожение уверенности жителей западных стран в том, что они могут отличить истинное от ложного, действие вражеских сил от реального выражения несогласия внутри страны.



Как бы то ни было, пока Великобритания по-прежнему охвачена эпопеей брексита, вокруг которого растут опасения, что он может негативно сказаться даже на НАТО, можно с уверенностью сказать, что Путин будет доволен развитием событий, заключает автор статьи.