«Невероятное высокомерие»: Брюссель возмутил британских парламентариев гуманитарной помощью на случай брексита

Еврокомиссия готовит план по отправке продовольственной гуманитарной помощи в Великобританию в случае перебоев с продовольствием вследствие жёсткого брексита, сообщает Daily Express. Как сообщается, продовольственную помощь планируется составлять из товарного излишка, который образуется в ЕС после введения протекционистских мер. Как отмечает издание, сторонники брексита сочли эту инициативу попыткой запугать британских граждан.

Еврокомиссия готовит план по отправке продовольственной гуманитарной помощи в Великобританию в случае выхода из ЕС без соглашения, сообщает Daily Express. Согласно плану, в случае перебоев с продовольствием в Великобритании после «жёсткого» брексита ЕС станет оправлять британским продовольственным благотворительным организациям посылки с едой. Эти посылки будут формироваться из излишков, образовавшихся в Единой сельскохозяйственной политике Европейского Союза (ЕСХП) вследствие введения протекционистских мер.

Как передаёт издание, Еврокомиссия отказалась комментировать информацию, полученную из анонимных источников, однако не стала отрицать наличие подобных планов.

Сторонники брексита в британском парламенте, однако, встретили эту инициативу «с возмущением», отмечает газета. Так, член Консервативной партии Эндрю Бриджен назвал этот план попыткой запугать британцев и заметил, что «в Великобритании могут начаться перебои с продовольствием, только если ЕС введёт незаконные нетарифные барьеры», что противоречит правилам ВТО.

«Очевидно, что элита ЕС и их союзники из числа противников брексита убеждены, что британский народ всё ещё можно угрозами и запугиванием заставить передумать», — добавил парламентарий.

Его соратник по партии Питер Боун назвал инициативу Еврокомиссии «невероятным высокомерием» со стороны Брюсселя. «Разумеется, нам не нужна их еда, а это очередная попытка запугать нас, однако она показывает, сколько отходов остаётся в ЕС с его Единой сельскохозяйственной политикой, из-за которой, среди прочего, народ Великобритании и хочет выйти оттуда», — заметил Боун.

«Если ЕС будет продолжать в том же духе, ему самому понадобится продовольственная помощь для граждан, которым уже сейчас трудно найти работу в собственных странах», — заметила другой член парламента Андреа Дженкинс.

Тем временем члены ассоциации «Экономисты за свободную торговлю», выступающей в поддержку брексита, раскритиковали британское казначейство и Банк Англии за пессимистические прогнозы в отношении британской экономики после брексита, замечает Daily Express. «Мой посыл британцам таков: в отличие от этих самопровозглашённых экспертов, вы всё сделали правильно. Вы были правы, попросив вернуть вам демократию. И да, это пойдёт на пользу британской экономике, вопреки запугиваниям», — заявил глава ассоциации профессор Патрик Милфорд.