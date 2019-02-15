Huffington Post: в случае брексита без сделки ЕС рискует остаться без британской военной поддержки

Великобритания предупредила европейские правительства, что она может воздержаться от военной помощи в будущем в случае жёсткого выхода Лондона из союза, пишет The Huffington Post со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, британские чиновники указали на то, что в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки, в её главе может встать изоляционистское правительство Джереми Корбина, склонное уменьшить британский вклад в обеспечение безопасности.
Великобритания предупредила европейские правительства, что в будущем Лондон может воздержаться от военной помощи странам ЕС в случае выхода страны из союза без заключения сделки, пишет The Huffington Post со ссылкой на свои источники.
Британские чиновники сообщили иностранным дипломатам, что хотя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй остаётся приверженцем сохранения крепких военных связей, будущие правительства могут пересмотреть объёмы поддержки ЕС в его оборонительных миссиях, в том числе и на границе с Россией.
В начале переговоров по брекситу многие эксперты считали оборонительный и разведывательный потенциал Великобритании её потенциальной козырной картой в торге. Однако сообщение о таком предупреждении поступило на фоне попыток британского премьера выбить из ЕС уступки по её сделке о выходе из ЕС.
Тем не менее источники издания настаивают, что это предостережение не является элементом переговорной тактики, но призвано наглядно показать, что плохие и потенциально враждебные торговые связи могут привести к ухудшению в двусторонних отношениях. Кроме того, весомым фактором могут быть и опасения, что в результате сделки без брексита во главе Великобритании встанет более изоляционистски настроенное правительство Джереми Корбина, которое серьёзно уменьшит вклад Лондона в обеспечение мировой безопасности.
Всё это происходит на фоне заявления министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что «тяжёлый развод» нанесёт урон отношениям с Лондоном и станет для Европы «геостратегической ошибкой в крайне неспокойное время», напоминает The Huffington Post.
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