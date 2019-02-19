CBC: не знаешь, как подготовиться — в Голландии растёт неуверенность накануне брексита

Вероятность жёсткого брексита побуждает британские компании создавать опорные пункты на континенте и, в частности, в Нидерландах, сообщается на сайте CBC. Хотя у ряда голландских фирм дела на этом фоне пошли в гору, в правительстве страны предупреждают: худшее ещё впереди, и предпринимателям стоит к этому подготовиться. Вопрос лишь в том, как это сделать, отмечают обеспокоенные бизнесмены в Нидерландах.

В ситуации с брекситом ставки для Шайенн Вискерке высоки: она владеет и управляет фирмой по упаковке и экспорту лука в Круинингене, неподалёку от границы Нидерландов с Бельгией, сообщается на сайте канадской телерадиокомпании CBC.

Семейное предприятие в четвёртом поколении Wiskerke Onions производит по 185 тыс. тонн лука в год и отправляет его в более чем сотню стран. Тем не менее, 20% продукции предназначается для Великобритании — которая уже 29 марта должна покинуть ЕС.

Вискерке обеспокоена тем, что её грузовики будут останавливать на границе для проверки, что приведёт к задержкам для супермаркетов, которые не смогут пополнить свои запасы свежими продуктами. «Это самое сложное — не знаешь, как подготовиться», — поделилась своими заботами Вискерке.

Как отмечается в статье, политики в Нидерландах работают над тем, чтобы снизить опасения экономического характера, возникающие у таких фирм, как Wiskerke Onions, в то время как неопределённое политическое будущее Великобритании распространяет «ударные волны» по континентальной Европе.

По заявлению правительства Нидерландов, оно ведёт переговоры с 250 иностранными компаниями, рассматривающими вопрос о переносе или расширении деятельности в Нидерландах после брексита. Согласно статистическим данным, за 2018 год «переезд» совершили не менее 42 фирм. Европейское агентство лекарственных средств находится в процессе переезда из Лондона в Амстердам. Гиганты электроники Sony и Panasonic также объявили о намерении перенести свои европейские хабы из Великобритании в Нидерланды.

Однако в целом перспективы вряд ли можно считать позитивными даже для этой страны, отмечает CBC. В то время как некоторые голландские предприниматели видят в брексите новые возможности для бизнеса, правительственные чиновники при помощи крепких слов предупреждают о внутренних экономических проблемах, связанных с выходом Великобритании из ЕС. По данным Всемирного банка, в 2017 году экспорт в Великобританию принёс Нидерландам $43 млд.

Неопределённость также побуждает к действию британские фирмы, которые в свете приближающегося брексита стремятся закрепиться на материке. Компания McKenzie является главным исполнительным директором базирующейся в Лондоне технологической фирмы Process Systems Enterprise (PSE), разрабатывающей инструменты и предоставляющей сервис нефтехимическим компаниям, таким как Shell, и фармацевтическим гигантам, таким как GlaxoSmithKline. Недавно глава McKenzie Брайан МакКензи совершил визит в голландскую нотариальную контору с целью юридического оформления европейского филиала для PSE. Как поясняет издание, это делается ради того, чтобы избежать сбоев в связи с брекситом. «Такое чувство, что мы уходим от наших корней, но это необходимость», — отметил МакКензи.

По словам МакКензи, многие британские компании, ищущие международные контракты или персонал, планируют создать для себя точку опоры в таком государстве ЕС, как Нидерланды. «Я не думаю, что в Великобритании есть бизнес, который не думает об этом», — сказал руководитель McKenzie.

По версии другого бизнесмена, помогавшего PSE перенести некоторые операции в Нидерланды, дела идут отлично из-за брексита: его фирма получает всё больше запросов от компаний в Великобритании, которые стремятся переехать с тех пор, как страна проголосовала за выход из ЕС.

Как сообщает CBC, вратами в Европу на материке стал Роттердам, в котором находится крупнейший порт континента, соседствующий с Северным морем. Местные бизнесмены полагают, что Роттердам также станет точкой доступа к торговле, базирующейся в ЕС.

Между тем, высокопоставленный представитель правительства Нидерландов сказал журналистам CBC, что худшее ещё впереди. «Влияние на экономику Нидерландов будет значительным, — отметила государственный секретарь страны по экономическим вопросам Мона Кейзер. — Мы говорим нашим голландским предпринимателям: готовьтесь».

Правительство Нидерландов недавно в самом деле обнародовало яркие изображения, подчёркивающие потенциальные риски для голландских компаний в связи с брекситом. Министр иностранных дел Стеф Блок опубликовал в Twitter фотографию с гигантским голубым монстром, лежащим на его столе в футболке с надписью «брексит». «Убедитесь, что брексит не сидит — или не лежит — на вашем пути», — предупредил глава МИД Нидерландов со ссылкой на правительственный вебсайт, где изложены потенциальные трудности, которые могут возникнуть у голландских фирм.



Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft? Doe de Brexit Impact Scan op https://t.co/eytAlAwphK of kijk op https://t.co/U64nYectmE. Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit....of ligt. pic.twitter.com/LWKOLnLPQl — Stef Blok (@ministerBlok) 14 февраля 2019 г.





Чем дольше парламентарии в Лондоне бьются за лучшие условия, тем больше шансов, что Великобритания 29 марта выйдет из ЕС без соглашения. Это может привести к тому, что страна будет вынуждена вводить пошлины и страдать от них, а также столкнётся с торговыми задержками. «Это несколько небрежно с другой стороны, и это позор, потому что наши экономики тесно взаимосвязаны», — подчеркнула Кейзер.

Для Вискерке неопределённость имеет вполне реальное воплощение, пишет CBC. На данный момент британские продуктовые магазины могут заказать голландский лук сегодня и выложить его на прилавки уже завтра. В случае жёсткого брексита существует явная опасность того, что в британских супермаркетах кончится лук. Вискерке надеется, что голландские грузовики можно будет предварительно проверять до их прибытия в Великобританию, что позволило бы избежать задержек в поставках. Она уверена, что правительства в конечном итоге договорятся о том, как избежать серьёзных сбоев в торговле в связи с брекситом. «Им всегда будет нужен лук», — резюмировала владелица голландской компании.