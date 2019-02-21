Обозреватель NYT: если Трамп откроет «ящик Пандоры» выходом из ДРСМД, проиграют все
Согласно греческой мифологии, у Пандоры был ящик, который никогда нельзя было открывать — однако она проигнорировала все предостережения и открыла его, выпустив в мир беды и несчастья, которые стали проблемой для всего человечества на вечные времена. Нынешняя угроза Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещает обладать ракетами с радиусом действия от 500 до 5500 км, угрожает навлечь на всех нас аналогичные катастрофические последствия, предупреждает Теодор Постол в статье для The New York Times.
По его мнению, ситуация осложняется тем, что и русские, и американцы обвиняют друг друга в нарушении целей договора в Европе — то есть, в планировании или даже фактическом развёртывании ракет, которые способны нести ядерные боеголовки и иметь двойное применение: формально «оборонительное», однако после оперативной модификации могут превратиться и в «потенциально наступательное» оружие. При этом каждая из сторон уже дала другой повод «опасаться своих конечных целей и намерений», подчёркивается в статье. Американцы должны серьёзно отнестись к позиции, занимаемой Россией, поскольку если обе стороны не откажутся от своих угроз, обвинений и подозрений в отношении друг друга — то в случае выхода из договора они одновременно окажутся в опасности, поясняет автор.
При этом необходимо осознавать, что современные крылатые ракеты с ядерной боеголовкой будут уже гораздо более грозными, чем те, которые были запрещены в 1987 году при подписании договора, говорится в статье. Новые достижения в области компьютерной электроники и технических средств наведения привели к созданию крылатых ракет, оснащённых неядерной боевой частью, которыми можно управлять, меняя их траектории и цели во время полёта и продлевая время их нахождения в воздухе для нанесения удара в запрограммированное время. При наличии таких характеристик крылатые ракеты можно запускать сразу из нескольких мест и одновременно взрывать их боевые части, нанося удары по многочисленным целям, а имеющиеся системы предупреждения «действовали бы в лучшем случае неоднозначно и нечётко, создавая впечатление, ничем не отличающееся от осознания наличия теней в тёмном лесу», предупреждает автор: «Эти новые ужасающие возможности обеих сторон, существенно увеличили бы шансы случайного катастрофического применения ядерного оружия во время кризиса, предугадать который пока невозможно».
Путь к нынешнему кризису, по его мнению, можно проследить ещё с сентября 2009 года, когда президент США Барак Обама объявил о «новом подходе» к созданию американской системы ПРО в Европе для защиты от иранских ракет большой дальности. Эта программа должна была стать заменой плана предыдущей американской администрации по созданию наземных элементов ПРО в Польше и Румынии, и сам Обама называл свой Европейский поэтапный адаптивный подход на основе системы морского базирования Aegis «более продвинутой и эффективной» системой обороны. На комплексах планировалось установить большее число перехватчиков меньшего размера и скорости, которыми должны были управлять корабельные многофункциональные боевые информационно-контролирующие системы Aegis, обычно используемые на кораблях ВМС США.
Вероятно, президенту Обаме не сообщили, что ни один из радаров, установка которых была предусмотрена в его программе, не мог обнаружить иранские боеголовки на достаточно большом расстоянии, чтобы запустить ракеты-перехватчики, отмечается в статье: «Это был просчёт, вопиющая ошибка, которую можно объяснить лишь тем, что Пентагон не предоставил достаточной технической информации, а чиновники Белого дома и Госдепартамента, занимавшиеся вопросами разработки стратегии, должным образом не изучили последствия предлагаемых изменений перед тем, как предоставить материалы президенту». Видимо, ему также не объяснили, что «береговые комплексы» Aegis в Польше и Румынии можно быстро оснастить наступательными крылатыми ракетами — и тогда они превратятся в угрозу немедленного и сокрушительного нападения на европейскую часть России в условиях кратковременного предупреждения, пишет The New York Times.
В результате решение о размещении в Европе береговых комплексов системы Aegis не обеспечило Соединённым Штатам надёжных средств ПРО. Однако это привело к появлению там объектов, которые можно оперативно перевооружить десятками или даже сотнями наступательных крылатых ракет, что вызвало негативную ответную реакцию со стороны России вскоре после того, как Барак Обама решил приступить к реализации своего плана, констатирует автор. Сегодня администрация Трампа заявляет, что причиной её угрозы выйти из ДРСМД является то, что Россия создала крылатую ракету 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8), и это является «нарушением ограничений дальности ракет», предусмотренных договором. Проверять информацию о том, действительно ли русские «нарушили условия» ДРСМД, должны эксперты — но похоже, что новая российская ракета имеет характеристики, аналогичные крылатым ракетам морского базирования Tomahawk, которые можно легко хранить и запускать с комплексов Aegis в Европе, подчёркивается в статье.
Западные СМИ часто называют «обманом» заявления России о том, что американские комплексы ПРО являются наступательным оружием. Но судя по информации, имеющейся в свободном доступе, можно сделать вывод, что если установленные в Восточной Европе системы на основе Aegis будут оснащены крылатыми ракетами — это действительно будет нарушением условий ДРСМД, и вполне логично, что это вызывает беспокойство Москвы, заключает автор: «Поскольку системы Aegis используются для перехвата иранских ракет дальнего радиуса действия в столь незначительной степени, российские военные стратеги и политические лидеры вполне резонно могли бы задаться вопросом, почему США решили разместить их в Восточной Европе. Может ли это решение свидетельствовать о стратегическом намерении со временем расширить и модифицировать эту систему ПРО, что происходит сейчас?»
Российская сторона убеждена, что береговые установки двойного назначения с системами Aegis являются нарушением ограничений по дальности наступательных вооружений, предусмотренных ДРСМД. В свою очередь, власти США утверждают, что американские комплексы в Польше и Румынии «не представляют угрозы для России», поскольку их компьютерное программное обеспечение «несовместимо» с системой запуска крылатых ракет. Однако механические и электронные компоненты, установленные на этих береговых комплексах, не были модифицированы и практически не отличаются от тех, что установлены на военных кораблях, которые предназначены для одновременного запуска крылатых ракет и зенитных ракет, подчёркивается в статье: «Чтобы принять позицию США, надо поверить и в то, что компьютер, предназначенный для считывания информации со стандартного флэш-накопителя одной марки, не сможет прочитать информацию со стандартного флэш-накопителя другого размера или другой марки».
Проблемы, связанные с сохранением ДРСМД, действительно довольно сложные, и у обеих сторон есть «вполне обоснованные опасения», которые необходимо развеять, если договор будет возобновлён в течение шести месяцев между недавно объявленным «приостановлением» срока его действия и окончательным выходом, поясняет автор. По его мнению, факты «подтверждают российскую позицию» — и это обязательно необходимо учесть, если США, Россия и другие страны захотят договориться о дальнейшем контроле над ракетами средней дальности: «Обе стороны должны остановиться и подумать об общей и предотвратимой опасности, которую они создают, упорно придерживаясь своих аргументов, согласно которым каждая из них получает какое-то несущественное военное преимущество».
На самом деле существующие в настоящее время системы ядерного оружия способны на всё, что только можно себе представить, и могут принести невообразимые разрушения, предупреждает автор: «Именно невообразимые возможности этого оружия должны занимать центральное место при рассмотрении колоссальных и пока ещё не известных ужасов и угроз, которые они представляют для стабильности на планете и для будущего человечества». По его мнению, Америка должна признать, что администрация Обамы «по недосмотру» выбрала наземную систему ПРО с отнюдь не оборонительным потенциалом, которая в глазах России действительно выглядит как «наступательная». Администрация Трампа должна помешать своим «экстремистам» уничтожить этот важнейший договор, чтобы они «не толкали мир на прямой путь в небытие» — а россиянам следует «отказаться от своих угроз и хвастовства своими новыми ракетами», поскольку это становится «безрассудной и опасной реакцией на промах, совершенный Соединёнными Штатами в ущерб своим собственным интересам», подчёркивается в статье. «Если будет стремление пойти на эти компромиссы, выиграют все. Если же нет — все проиграют», — заключает The New York Times.
Ссылки по теме
-
El País: мировой беспорядок открывает новую эру глобальной неопределённости
-
Немецкий эксперт: крах ДРСМД означает «банкротство» политики безопасности Германии
-
BR: «предательство союзников» — экс-глава военного комитета НАТО оценил выход США из ДРСМД
-
Немецкий политолог: конец ДРСМД вернёт мир в 60-е, но гораздо более опасные