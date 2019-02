Обозреватель NYT: если Трамп откроет «ящик Пандоры» выходом из ДРСМД, проиграют все

Хотя с сохранением ДРСМД связан целый ряд проблем, однако факты «подтверждают российскую позицию» и показывают, что решение США выйти из договора является ошибкой, уверен обозреватель The New York Times Теодор Постол. Существующие системы ядерного оружия способны вызвать катастрофические разрушения во всём мире. Поэтому если обе стороны не будут готовы искать компромиссы, то проиграют все, подчёркивается в статье.

Согласно греческой мифологии, у Пандоры был ящик, который никогда нельзя было открывать — однако она проигнорировала все предостережения и открыла его, выпустив в мир беды и несчастья, которые стали проблемой для всего человечества на вечные времена. Нынешняя угроза Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещает обладать ракетами с радиусом действия от 500 до 5500 км, угрожает навлечь на всех нас аналогичные катастрофические последствия, предупреждает Теодор Постол в статье для The New York Times.



По его мнению, ситуация осложняется тем, что и русские, и американцы обвиняют друг друга в нарушении целей договора в Европе — то есть, в планировании или даже фактическом развёртывании ракет, которые способны нести ядерные боеголовки и иметь двойное применение: формально «оборонительное», однако после оперативной модификации могут превратиться и в «потенциально наступательное» оружие. При этом каждая из сторон уже дала другой повод «опасаться своих конечных целей и намерений», подчёркивается в статье. Американцы должны серьёзно отнестись к позиции, занимаемой Россией, поскольку если обе стороны не откажутся от своих угроз, обвинений и подозрений в отношении друг друга — то в случае выхода из договора они одновременно окажутся в опасности, поясняет автор.



При этом необходимо осознавать, что современные крылатые ракеты с ядерной боеголовкой будут уже гораздо более грозными, чем те, которые были запрещены в 1987 году при подписании договора, говорится в статье. Новые достижения в области компьютерной электроники и технических средств наведения привели к созданию крылатых ракет, оснащённых неядерной боевой частью, которыми можно управлять, меняя их траектории и цели во время полёта и продлевая время их нахождения в воздухе для нанесения удара в запрограммированное время. При наличии таких характеристик крылатые ракеты можно запускать сразу из нескольких мест и одновременно взрывать их боевые части, нанося удары по многочисленным целям, а имеющиеся системы предупреждения «действовали бы в лучшем случае неоднозначно и нечётко, создавая впечатление, ничем не отличающееся от осознания наличия теней в тёмном лесу», предупреждает автор: «Эти новые ужасающие возможности обеих сторон, существенно увеличили бы шансы случайного катастрофического применения ядерного оружия во время кризиса, предугадать который пока невозможно».



Путь к нынешнему кризису, по его мнению, можно проследить ещё с сентября 2009 года, когда президент США Барак Обама объявил о «новом подходе» к созданию американской системы ПРО в Европе для защиты от иранских ракет большой дальности. Эта программа должна была стать заменой плана предыдущей американской администрации по созданию наземных элементов ПРО в Польше и Румынии, и сам Обама называл свой Европейский поэтапный адаптивный подход на основе системы морского базирования Aegis «более продвинутой и эффективной» системой обороны. На комплексах планировалось установить большее число перехватчиков меньшего размера и скорости, которыми должны были управлять корабельные многофункциональные боевые информационно-контролирующие системы Aegis, обычно используемые на кораблях ВМС США.



Вероятно, президенту Обаме не сообщили, что ни один из радаров, установка которых была предусмотрена в его программе, не мог обнаружить иранские боеголовки на достаточно большом расстоянии, чтобы запустить ракеты-перехватчики, отмечается в статье: «Это был просчёт, вопиющая ошибка, которую можно объяснить лишь тем, что Пентагон не предоставил достаточной технической информации, а чиновники Белого дома и Госдепартамента, занимавшиеся вопросами разработки стратегии, должным образом не изучили последствия предлагаемых изменений перед тем, как предоставить материалы президенту». Видимо, ему также не объяснили, что «береговые комплексы» Aegis в Польше и Румынии можно быстро оснастить наступательными крылатыми ракетами — и тогда они превратятся в угрозу немедленного и сокрушительного нападения на европейскую часть России в условиях кратковременного предупреждения, пишет The New York Times.



В результате решение о размещении в Европе береговых комплексов системы Aegis не обеспечило Соединённым Штатам надёжных средств ПРО. Однако это привело к появлению там объектов, которые можно оперативно перевооружить десятками или даже сотнями наступательных крылатых ракет, что вызвало негативную ответную реакцию со стороны России вскоре после того, как Барак Обама решил приступить к реализации своего плана, констатирует автор. Сегодня администрация Трампа заявляет, что причиной её угрозы выйти из ДРСМД является то, что Россия создала крылатую ракету 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8), и это является «нарушением ограничений дальности ракет», предусмотренных договором. Проверять информацию о том, действительно ли русские «нарушили условия» ДРСМД, должны эксперты — но похоже, что новая российская ракета имеет характеристики, аналогичные крылатым ракетам морского базирования Tomahawk, которые можно легко хранить и запускать с комплексов Aegis в Европе, подчёркивается в статье.



Западные СМИ часто называют «обманом» заявления России о том, что американские комплексы ПРО являются наступательным оружием. Но судя по информации, имеющейся в свободном доступе, можно сделать вывод, что если установленные в Восточной Европе системы на основе Aegis будут оснащены крылатыми ракетами — это действительно будет нарушением условий ДРСМД, и вполне логично, что это вызывает беспокойство Москвы, заключает автор: «Поскольку системы Aegis используются для перехвата иранских ракет дальнего радиуса действия в столь незначительной степени, российские военные стратеги и политические лидеры вполне резонно могли бы задаться вопросом, почему США решили разместить их в Восточной Европе. Может ли это решение свидетельствовать о стратегическом намерении со временем расширить и модифицировать эту систему ПРО, что происходит сейчас?»



Российская сторона убеждена, что береговые установки двойного назначения с системами Aegis являются нарушением ограничений по дальности наступательных вооружений, предусмотренных ДРСМД. В свою очередь, власти США утверждают, что американские комплексы в Польше и Румынии «не представляют угрозы для России», поскольку их компьютерное программное обеспечение «несовместимо» с системой запуска крылатых ракет. Однако механические и электронные компоненты, установленные на этих береговых комплексах, не были модифицированы и практически не отличаются от тех, что установлены на военных кораблях, которые предназначены для одновременного запуска крылатых ракет и зенитных ракет, подчёркивается в статье: «Чтобы принять позицию США, надо поверить и в то, что компьютер, предназначенный для считывания информации со стандартного флэш-накопителя одной марки, не сможет прочитать информацию со стандартного флэш-накопителя другого размера или другой марки».



Проблемы, связанные с сохранением ДРСМД, действительно довольно сложные, и у обеих сторон есть «вполне обоснованные опасения», которые необходимо развеять, если договор будет возобновлён в течение шести месяцев между недавно объявленным «приостановлением» срока его действия и окончательным выходом, поясняет автор. По его мнению, факты «подтверждают российскую позицию» — и это обязательно необходимо учесть, если США, Россия и другие страны захотят договориться о дальнейшем контроле над ракетами средней дальности: «Обе стороны должны остановиться и подумать об общей и предотвратимой опасности, которую они создают, упорно придерживаясь своих аргументов, согласно которым каждая из них получает какое-то несущественное военное преимущество».



На самом деле существующие в настоящее время системы ядерного оружия способны на всё, что только можно себе представить, и могут принести невообразимые разрушения, предупреждает автор: «Именно невообразимые возможности этого оружия должны занимать центральное место при рассмотрении колоссальных и пока ещё не известных ужасов и угроз, которые они представляют для стабильности на планете и для будущего человечества». По его мнению, Америка должна признать, что администрация Обамы «по недосмотру» выбрала наземную систему ПРО с отнюдь не оборонительным потенциалом, которая в глазах России действительно выглядит как «наступательная». Администрация Трампа должна помешать своим «экстремистам» уничтожить этот важнейший договор, чтобы они «не толкали мир на прямой путь в небытие» — а россиянам следует «отказаться от своих угроз и хвастовства своими новыми ракетами», поскольку это становится «безрассудной и опасной реакцией на промах, совершенный Соединёнными Штатами в ущерб своим собственным интересам», подчёркивается в статье. «Если будет стремление пойти на эти компромиссы, выиграют все. Если же нет — все проиграют», — заключает The New York Times.