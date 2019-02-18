El País: мировой беспорядок открывает новую эру глобальной неопределённости

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности породила ощущение конца эпохи, пишет El País. Провал ДРСМД, разногласия между Европой и Америкой, растущая напористость России и Китая и прочие факторы приводят к тому, что неопределённость в мире растёт. В результате царящий в мире беспорядок открывает новую эпоху глобальной неопределённости.
«Ощущение конца эпохи. Именно такое чувство создаёт в этом году Мюнхенская конференция по безопасности», — пишет El País. Эта конференция, как отмечается в статье, завершилась в обстановке международной напряжённости.
Из-за провала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который действует со времён холодной войны, из-за разногласий между Европой и Америкой, из-за растущей напористости России и Китая, а также из-за Венесуэлы, Сирии, Ирана и брексита неопределённость в мире резко растёт.
«Мировой беспорядок открывает новую эпоху глобальной неопределённости», — констатирует издание.
Но, прежде всего, усиливается ощущение того, что консенсусы и баланс, тщательно формировавшиеся в течение десятилетий, теперь «тают как кусочки сахара», и что «мы входим в новую политическую эпоху, в которой державы соперничают за то, чтобы определять новую расстановку сил на геополитической шахматной доске».
Об этом говорила и канцлер Германии Ангела Меркель, в схожем ключе также высказывались лидеры различных стран и эксперты.
«Мы видим, что архитектура, на которой зиждется знакомый нам мир, — это пазл, который распался на части, — заявил Меркель, выступая в Мюнхене. — Структуры, с которыми мы работаем, — это плод ужасов Второй мировой войны, и теперь они под серьёзным давлением, поскольку нынешние вызовы требуют от нас реформировать эти самые структуры».
Ранее в этом месяце США заявили о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении этого договора. Для экспертов этот шаг Вашингтона стал поворотным моментом и одним из самых ощутимых доказательств сейсмического сдвига в геополитике, отмечает El País.
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