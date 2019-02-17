Welt: все говорят о мире и сотрудничестве, а сами наращивают вооружения

Участники Мюнхенской конференции по безопасности один за другим выступают за развитие многосторонних отношений, но на самом деле движутся в противоположном направлении, пишет немецкая газета Die Welt. Весь мир говорит о важности международного сотрудничества, в то же время наращивая вооружения. Однако многие по-прежнему надеются на Германию и, в частности, на Ангелу Меркель.

Все участники Мюнхенской конференции по безопасности мечтают о сотрудничестве, однако действуют в обратном направлении, пишет немецкая газета Die Welt.

Американский сенатор Линдси Грэм рассказал в Мюнхене, что часто твердит президенту Трампу о сложности многостороннего сотрудничества, но добавляет, что с единоличными решениями всё обстоит ещё сложнее. Тем самым он положил начало дискуссии и сформулировал неофициальный девиз конференции, отмечает издание.

По мнению автора статьи, именно с этим аспектом сейчас связаны основные страхи в сфере безопасности. Основы мировой политики пошатнулись, и все чувствуют, что вместе они сильнее, поэтому и решения надо принимать сообща — за исключением американского президента Дональда Трампа, который ставит под сомнение НАТО и практически все прочие союзы, шантажирует партнёров, без согласования с кем-либо прекращает военные операции и вообще ставит силу и власть выше правил игры, подчёркивается в статье.

Так дело не пойдёт — большинство мировых представителей в этом сходятся, поэтому «формула Грэма» пришлась им по душе. К сожалению, она обозначает лишь выбор между двумя проблемами, но не предлагает никакого решения, пишет Die Welt.

Как сообщается в статье, на этой конференции каждый высказался в пользу многостороннего сотрудничества. Многие призывали к объединению усилий. Однако все эти призывы потонули в суете, подчёркивает журналист издания. Так, идея альянса ради многополярности, высказанная немецким министром иностранных дел Хайко Маасом и предусматривающая союз наций, заинтересованных в совместном ведении мировой политики, не нашла поддержки ни у кого, кроме Франции.

Глава МИД России Сергей Лавров по этому поводу отметил, что он выступает за развитие многостороннего сотрудничества, но против основания новых «клубов», потому что такой подход ведёт лишь к расколу уже существующих платформ и, в частности, ООН.

Тем не менее, многие сторонники мультилатерализма продолжают надеяться на Германию — и на Ангелу Меркель, подчёркивает немецкая газета. В своём выступлении на Мюнхенской конференции канцлер отметила необходимость реформирования структур, созданных в 70-е годы для обеспечения мирового порядка. При этом она сделала акцент на том, что нельзя допустить состояние раздробленности, когда каждое государство будет полагать, что способно самостоятельно справиться с кризисами и конфликтами.

Меркель сделала критические замечания в адрес всех крупных держав — США, Китая и России — и призвала их обсуждать все спорные вопросы. Трампа она предостерегала от преждевременного вывода американских войск из Сирии и Афганистана. Китай Меркель призывала поучаствовать в спасении ДРСМД. Для китайской стороны в этом вопросе присутствует множество оговорок, однако тема разоружения касается всех, заявила канцлер в Мюнхене.

Речь Меркель была встречена аплодисментами, однако, несмотря на разговоры о важности многостороннего сотрудничества, она не предложила никаких конкретных инициатив. Эту пустоту после выступления канцлера крупные державы тут же заполнили примирительной риторикой — и собственными интересами, пишет Die Welt. Представитель США вице-президент Майк Пенс требовал от европейских партнёров по НАТО повышения расходов на оборону и отказа от «Северного потока — 2», а также выхода из ядерного соглашения с Ираном.

Высокопоставленный китайский политик Ян Цзечи говорил о многостороннем сотрудничестве и общих экономических проектах, которые должны способствовать благосостоянию и безопасности Китая, России и Европы. В первую очередь он выступал за развитие многостороннего сотрудничества с европейцами — и, по-видимому, против США, полагает автор статьи. Кроме того, Ян Цзечи высказался против расширения ДРСМД и включения Китая в участники соглашения, потому что Пекин разрабатывает свои ракеты исключительно в целях обороны.

Исследователи обращают внимание на то, что расходы на оборону в 2018 году повышались заметно быстрее, чем происходил рост мировой экономики. В США они достигли почти $45 млрд. Это практически весь оборонный бюджет Германии. В прошедшем году рост военных расходов в США составил 7,4%, в Китае — более чем 11%, в некоторых странах Восточной Европы — свыше 20%, а в отдельных африканских странах — даже более 60%.

В то время как весь мир говорит о переговорах, все занимаются наращиванием вооружений, заключает немецкая газета Die Welt.