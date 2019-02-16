Меркель: разрывать связи с Россией не в интересах Европы

Европа не может быть заинтересована в обрыве всех связей с Россией в геостратегическом отношении, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что диалог с Москвой необходимо продолжать, и призвала Китай внести свой вклад в международную инициативу по разоружению, что особенно важно после ликвидации ДРСМД, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай внести свой вклад в международные усилия, направленные на разоружение. С точки зрения Меркель, тема разоружения после прекращения действия ДРСМД касается не только России и США как бывших участников договора, но также и Китая, отмечает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Канцлер Германии в своём выступлении подчеркнула, что была бы очень рада вкладу Китая в новые инициативы по разоружению. Также Меркель заявила, что ответом на ликвидацию ДРСМД не может быть «слепое наращивание вооружений».

«Разоружение — это то, что беспокоит нас всех, и, конечно, мы будем рады, если такие переговоры будут вестись не только между Соединёнными Штатами, Европой и Россией, но и с Китаем», — цитирует издание слова Ангелы Меркель.

По словам канцлера Германии, ДРСМД изначально был заключён для безопасности Европы. Теперь США и Россия заявили о выходе из договора, а Европа «сидит сложа руки».

При этом Меркель выступила с предостережением о возможном распаде международных политических структур, продолжает Süddeutsche Zeitung. «Нам нельзя просто разбиться, — заявила она, по-видимому, намекая на Дональда Трампа. — Есть множество конфликтов, которые ставят нас перед вызовом».

Помимо этого, Ангела Меркель дала понять, что её очень беспокоит напряжённость, установившаяся в отношениях с Россией в последние годы. «В геостратегическом плане Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать все связи с Россией», — подчеркнула канцлер Германии. Она выразила убеждение в том, что нельзя разрывать все нити переговоров. В то же время Меркель напомнила своим партнёрам о том, что возможные новые санкции в отношении России необходимо разрабатывать сообща.

Произнося речь на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии выступила за развитие международного сотрудничества. «Мы должны мыслить устоявшимися структурами. Военная составляющая входит в их число, — заявила она, подчеркнув при этом значение НАТО. — Нам нужно НАТО как якорь стабильности в неспокойные времена. Оно нужно нам как сообщество ценностей».

В важнейшей мировой конференции по безопасности принимают участие почти 30 глав государств и правительств, а также около 90 министров, в том числе вице-президент США Майк Пенс и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Süddeutsche Zeitung.