Глава Мюнхенской конференции: дверь для России нужно держать открытой

Мир и безопасность в Европе возможны только «с Россией, а не против неё», пишет на страницах Bild глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. По его словам, в отношениях с Москвой «нужно как можно больше общения, а устрашения и обороны — сколько необходимо». «Дверь для России нужно держать открытой», подчеркнул политик.

Мир стал опаснее, пишет на страницах Bild глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Сверхдержавы утратили доверие друг к другу. Установлен новый печальный антирекорд: 70 млн беженцев по всему миру. «Американский покровитель Европы» видит всё меньше поводов для дальнейшей помощи европейцам. Ни один другой американский президент не вызывал у мира таких опасений, как Дональд Трамп. Складывается впечатление, что послевоенный порядок, основанный на чётких правилах и институтах, начал разрушаться, делится своими мыслями Ишингер.

В связи с этим он призвал немцев и европейских партнёров переосмыслить свою стратегию на будущее и взять на себя большую ответственность в вопросах внешней политики. Он советует ЕС не заниматься «морализаторством», поручая «грязную работу» — военные операции и борьбу с терроризмом — другим. По его словам, возвращение к националистической раздробленности — это ложный путь. ЕС должен быть единым, а его страны — действовать сообща. «Если каждый член ЕС и дальше сможет налагать своё вето при принятии внешнеполитических решений, то нам не стоит удивляться, если в Вашингтоне, Москве и Пекине к 500 миллионам европейцев не будут относиться серьёзно», — пояснил Ишингер.

Глава Мюнхенской конференции потребовал объединить военные возможности всех европейских стран и усилить их. И сделать это не потому, что этого хочет глава Белого дома Дональд Трамп, а для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы и в случае необходимости обороняться. Это неприемлемо, когда полмиллиарда обеспеченных европейцев в важных вопросах своей собственной безопасности полагаются на США и думают, что так будет продолжаться и дальше.

Окружённая одними союзниками, Германия утратила бдительность и перестала замечать, что на восточной и южной границах Европы годами идут кровавые конфликты. Нельзя больше использовать «культуру сдержанности» как предлог для того, чтобы игнорировать проблемы, настоял Ишингер: «Если мы не сделаем всё возможное для того, чтобы не допустить кровопролития или остановить его, то тогда последствия таких гражданских войн или террористических атак рано или поздно постучатся к нам в дверь». Бездействие преступно, подчеркнул глава Мюнхенской конференции.

Но создание более независимой Европы не означает разрыв отношений с США, добавил политик. В мире, где существует ядерное оружие, европейцы не могут отказаться от американских гарантий безопасности. К тому же в мире не так уж много желающих защищать западный либеральный миропорядок вместе с Европой, добавил Ишингер.

Глава Мюнхенской конференции также призвал к сближению с Россией, несмотря на украинский конфликт. Мир и безопасность в Европе возможны только «с Россией, а не против неё». Но нельзя забывать, что многие европейские страны хотят обезопасить себя от Кремля, напомнил он. «В связи с этим нужно придерживаться двойной стратегии, — настаивает Ишингер. — Нужно как можно больше общения, а устрашения и обороны — сколько необходимо». «Дверь для России нужно держать открытой — этот важный принцип нужно сохранить», — подчеркнул Ишингер.