Глава Мюнхенской конференции: в Сирии ЕС расписался в своём политическом банкротстве

Кроме «добрых слов», ЕС не внёс практически никакого вклада в урегулирование сирийского кризиса, заявил в интервью ZDF председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, Европа так и останется «внешнеполитическим карликом», если не будет выступать единым фронтом.
«Постоянные члены Совета Безопасности: США, Россия, Китай, Франция и Великобритания — несут главную ответственность за сложившуюся в Сирии ситуацию», — заявил в интервью ZDF председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Одних просьб для восстановления мира недостаточно, подчеркнул он: «В случае необходимости в этом жестоком, хаотичном мире соблюдение международного права нужно обеспечивать военной силой».
Ишингер упрекнул США в недостаточно активной борьбе с террористами в Сирии, что и послужило причиной провала мирного процесса. Политик также призвал наконец-то снять все разногласия по поводу политической судьбы сирийского лидера Башара Асада. «Пока вовлечённые силы не договорятся о единой стратегии, гражданское население продолжит страдать», — подчеркнул Ишингер. По его словам, это «невыносимая ситуация»: «Чем дольше длится этот конфликт, тем радикальнее становятся противники и тем труднее будет его урегулировать классическими средствами кризисной дипломатии. Мы слишком долго наблюдали, ничего не предпринимая!»
«Самое ужасное в сложившейся ситуации заключается в том, что Европейский союз не в состоянии должным образом представлять внешнеполитические интересы и интересы безопасности 500 миллионов граждан. За все эти годы ЕС, кроме добрых слов, не внёс практически никакого вклада в урегулирование конфликта. Мы видим, как ЕС отказывается использовать власть и влияние. Правительства ЕС занимаются не единой внешней политикой, а туризмом в кризисные точки. Не сумев согласовать единый для всех 28 государств мирный план и не имея воли его реализовать, ЕС, по сути, расписался в своём банкротстве», — сетует Ишингер.
По его словам, ЕС должен выступать единым фронтом. До тех пор, пока не будет учитываться мнение большинства и каждый сможет накладывать вето в любом внешнеполитическом вопросе, не стоит удивляться, если ЕС останется «внешнеполитическим карликом», «силой, которую другие могут игнорировать без опаски», предостерегает политик.
Если бы будущее правительство ФРГ первым отказалось от своего права на вето во внешнеполитических вопросах и призвало бы другие страны — члены ЕС последовать своему примеру — это был бы «первый разумный шаг», считает Ишингер. К тому же Германия должна восстановить свою военную боеспособность, добавил он: «Наилучшая кризисная дипломатия бесполезна, если в случае необходимости её нельзя подкрепить военной силой. Германия и здесь должна внести свою лепту, соразмерную своему влиянию и значению в Европе».
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