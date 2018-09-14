Süddeutsche Zeitung: в Берлин Лавров летит за «чеком» на восстановление Сирии

Сегодня в столице Германии пройдут переговоры глав МИД России и ФРГ, сообщает Süddeutsche Zeitung. При этом выслушивать упрёки Берлина по поводу Крыма и поддержки Башара Асада Сергей Лавров не намерен. А вот поговорить о чеках, которые немцы могут выписать на восстановление Сирии, российский министр как раз готов, полагает журналист немецкой газеты.
В Германии постоянно слышны призывы не прекращать диалог с Российской Федерацией, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
И это притом что Берлин и Москва то и дело проводят двухсторонние переговоры, подчёркивает автор статьи Даниэль Брёсслер.
Недавно канцлер Германии Ангела Меркель встречалась в замке Мезеберг с главой Кремля Владимиром Путиным, а сегодня в Берлине министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас принимает главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, поясняет журналист Süddeutsche Zeitung.
За требованием не прекращать диалог, однако, «слишком уж часто стоит как раз желание не обсуждать определённые вопросы», утверждает Брёсслер.
«У Лаврова при этом чёткие представления: он не хотел бы больше слышать упрёки по поводу противоречащей международному праву аннексии Крыма, роли России в украинской войне и поддержки сирийского военного преступника Башара Асада. А вот о чеках, которые Германия может выписать на восстановление Сирии, он как раз хотел бы поговорить. Ведь Москва не только не собирается восстанавливать страну, но и попросту не в состоянии, с экономической точки зрения, внести в это дело достойный упоминания вклад», — констатирует автор статьи.
Для Германии же выделение средств на восстановление Сирии — это единственная возможность оказать хоть какое-то влияние на происходящее в регионе, признаёт журналист немецкой газеты.
И всё же ни в коем случае нельзя допустить, чтобы «победа режима Асада была обеспечена ещё и при помощи европейских денег», отмечает автор статьи Даниэль Брёсслер.
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