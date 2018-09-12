CNN: Хейли пригрозила России и Ирану «крайне серьёзными последствиями» за наступление на Идлиб

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Sunday Times: Британия оставит свои войска в Германии ради сдерживания «российской агрессии» Sunday Times
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CNN: после поражения на турнире Уильямс обвинила судью в сексизме CNN
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Washington Post: США рискуют не успеть «припугнуть» Россию до выборов в конгресс Washington Post
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Daily Express: британский парламентарий призвал «готовиться к войне» с Россией Daily Express
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Handelsblatt: санкции санкциями, а оружейные сделки США с Россией — по расписанию Handelsblatt
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DT: разобщённый Евросоюз помешает Терезе Мэй ввести новые санкции против России Daily Telegraph
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Wirtualna Polska: лучше поздно, чем никогда, — Украина наконец-то перестанет «дружить» с Россией Wirtualna Polska
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FT: в отравлении в Солсбери Тереза Мэй обвинила ГРУ Financial Times
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Теннисист Дель Потро считает, что женщины должны зарабатывать наравне с мужчинами
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, дошедший до финала US Open, высказал мнение по поводу призовых в женском теннисе.
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Орешкин объяснил ослабление рубля
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России.
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Бомбардировщики Ту-95МС поразили цели крылатыми ракетами на учениях «Восток-2018»
Стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-95МС в рамках учений «Восток-2018» провели пуски крылатых ракет, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
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Минфин не исключил возможного освобождения электромобилей от транспортного налога
Замглавы Минфина Илья Трунин допускает возможность того, что владельцы электромобилей не будут облагаться транспортным налогом.
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Судья женского финала US Open Рамос заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча
Судья Карлос Рамос дал свой первый комментарий после скандала на финальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
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Грудинин с сарказмом высказался о конфликте Тимати и Нурмагомедова
Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин высказал своё мнение о конфликте между рэпером Тимати и российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
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Эксперт оценил перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией
Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с RT оценил перспективы урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между Россией и Японией.
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Социал-демократы Германии не поддержат возможный удар по Сирии без одобрения ООН
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не поддержит возможный удар по Сирии без одобрения ООН, заявила председатель СДПГ Андреа Налес, выступая в бундестаге.
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Пушилин назначил представителя ДНР в контактной группе по Донбассу
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин назначил и. о. главы МИД ДНР Наталью Никонорову полномочным представителем республики в контактной группе по Донбассу.
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Порошенко намерен посетить форум регионов в Белоруссии
Украинский лидер Пётр Порошенко планирует приехать на форум регионов Белоруссии и Украины, заявил посол страны в Минске Игорь Кизим.
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Виктория Боня встала на защиту Тимати и Крида в конфликте с Нурмагомедовым
Модель и телеведущая Виктория Боня встала на защиту исполнителей Тимати и Егора Крида в конфликте с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
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Шульгин: организаторы инцидента в Солсбери хотели оказать влияние на выборы в России
Организаторы инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в Солсбери хотели оказать влияние на выборы президента России, заявил российский постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
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В бундестаге предупредили о последствиях в случае удара Германии по Сирии
Берлин в случае участия в ударах союзников по Сирии рискует вступить в конфронтацию с Москвой, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд, выступая в бундестаге.
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Эксперт оценил предложение заключить мирный договор между Россией и Японией
Заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков прокомментировал в беседе с RT предложение российского лидера Владимира Путина заключить мирный договор с Японией.
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В РСПП назвали сложности использования цифровых технологий в России
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков в рамках сессии «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» на ВЭФ рассказал о сложностях использования цифровых технологий в России.
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Верховный суд России признал законным приговор Сущенко
Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Роману Сущенко, который был осуждён на 12 лет колонии за шпионаж.
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Пархоменко вошёл в состав паралимпийского комитета IBSF
Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко вошёл в состав паралимпийского комитета Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
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«Калашников» создал способный садиться на воду беспилотник
Концерн «Калашников» создал беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-10, способное садиться на воду, сообщает «Калашников медиа».
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Аршавин поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург
Футболист казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург на товарищеский матч с местным «Зенитом», за который долгое время выступал бывший игрок сборной России.
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При взрыве на химическом заводе в Индии погибли шесть человек
В индийском городе Биджнор в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек, трое серьёзно пострадали.
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Айзерман сообщил причины ухода с поста генменеджера клуба НХЛ «Тампа-Бэй»
Стив Айзерман сообщил причины ухода с поста генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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Меркель не исключила участия Германии в возможном ударе по Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге не исключила участия ВС ФРГ в военных ударах союзников по Сирии — в случае необходимости.
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Президент Либерии Веа сыграл за футбольную сборную своей страны в товарищеском матче с Нигерией
Президент Либерии Джордж Веа принял участие в товарищеском матче сборной своей страны по футболу c национальной командой Нигерии.
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Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска
Верховный суд России отменил пожизненный приговор, назначенный Новосибирским облсудом бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому за убийство 19 женщин. Об этом сообщила прокурор отдела гособвинителей областной прокуратуры Анжелика Егорова.
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Путин рассказал Абэ о прогулке с Си Цзиньпином и предпочтениях в морепродуктах
Российский лидер Владимир Путин рассказал японскому премьеру Синдзо Абэ о своей прогулке по набережной с главой КНР Си Цзиньпином и признался, что селёдку любит больше, чем икру.
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Батискаф для исследования Марианской впадины сделают на базе «Витязя»
Глубоководный автономный аппарат «Витязь-Д», который создают по заказу Фонда перспективных исследований, возьмут за основу при разработке батискафа для погружения в Марианскую впадину, сообщает РИА Новости.
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Экс-чемпион UFC Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Фабрисио Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга.
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Эксперт объяснил отказ США допустить российский Ту-214 к наблюдательным полётам
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT решение США не допустить российский самолёт Ту-214 к полётам по Договору по открытому небу.
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Модрич намерен в январе перейти из «Реала» в «Интер»
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен перейти в миланский «Интер» во время зимнего трансферного периода.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Путин: подозреваемые по делу Скрипалей известны властям России
Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери известны российским властям.
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Эксперт объяснил заявление Госдепа США о том, что Россия дискредитирует «Белые каски»
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление Госдепа США о том, что Россия ставит «Белые каски» в опасное положение в Сирии, обвиняя в дезинформации.
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Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на ЧМ по художественной гимнастике
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на чемпионате мира в болгарской Софии.
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Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.
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В Минэкономразвития ожидают снижения курса доллара до 63—64 рублей к концу года
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не исключают снижения курса доллара до 63—64 рублей к концу года, но возврат на этот уровень может и затянуться.
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Овечкин подарил свой игровой свитер Неймару
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил свой игровой свитер футболисту сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермена» Неймару.
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В Госдуме назвали кичливостью заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.
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Колобков уверен в участии российских спортсменов в летних Играх 2020 года
Министр спорта России Павел Колобков рассказал о взаимоотношениях между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом (МОК) после Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, где россияне выступали под нейтральным флагом.
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Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.
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СМИ: Судьи могут создать профсоюз после скандала с Сереной Уильямс на US Open
Ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с американкой Сереной Уильямс в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.
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Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 68
В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли по меньшей мере 68 человек, 128 пострадали.
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Тренер Далич прокомментировал разгромное поражение сборной Хорватии от Испании в матче Лиги наций
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Испании (0:6) в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Путин призвал сохранить дух экономической свободы без политической предвзятости
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил против протекционизма в мировой торговле.
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Аргентина сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче по футболу
Национальная команда Аргентины на выезде сыграла вничью со сборной Колумбии в товарищеском матче по футболу.
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СМИ сообщили о планах Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 12 сентября, подписать указ об ответственности за вмешательство в выборы, передаёт Reuters.
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Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Сальвадора в товарищеском матче
Сборная Бразилии по футболу разгромила национальную команду Сальвадора в товарищеском матче.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Орешкин объяснил, почему Россия оспаривает в ВТО пошлины США
Повышение США пошлин на сталь не направлено на обеспечение национальной безопасности, а является защитной мерой. Такое мнение выразил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.
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Власти Южной Кореи подтвердили приглашение Путину посетить страну в ближайшее время
Власти Южной Кореи подтвердили приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить страну в ближайшее время.
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Орешкин рассказал, от чего будет зависеть годовая инфляция в России
Инфляция в России по итогам 2018 года может превысить прогноз Минэкономразвития в случае сохранения текущих значений курса рубля. Такое мнение выразил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.