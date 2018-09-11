Корреспондент Independent не заметил серьёзной подготовки к «последнему бою» за Идлиб

Вдохновлённый предупреждениями западных лидеров о грядущем армагеддоне в сирийской провинции Идлиб, журналист The Independent Роберт Фиск отправился в регион. По признанию британца, после двухдневного турне вдоль линии фронта он так и не смог обнаружить массированное скопление правительственных войск и бронетехники.

Сирийские власти не скрывают, что сосредоточили 100 тыс. солдат вокруг провинции Идлиб для «последней битвы» против их исламистских врагов. В качестве альтернативы боевикам предлагают три варианта: «примириться» с Дамаском, вернуться на родину или сдаться, пишет корреспондент The Independent Роберт Фиск.

Вдохновлённый предупреждениями ООН, Трампа, Меркель и Эрдогана о грядущей «гуманитарной катастрофе, химической атаке и армагеддоне», автор статьи пустился в двухдневное путешествие по региону. Но «огромные сирийские силы вторжения оказались удивительно неуловимыми».

По признанию журналиста, он уже начал сомневаться, что увидит хоть какие-то признаки подготовки к «последнему бою». И тут неожиданно к востоку от города Кассаб ему встретились 200 сирийских солдат в стальных касках, выстроившихся по стойке смирно.

«Но не было ни бронемашин, ни иранцев, ни «Хезболлы», ни русских, ни колонн с полевой артиллерией — хотя я видел фотографии сирийских колонн пару недель назад. И единственными крупными силами, на которые я наткнулся, были огромные стада овец и караван верблюдов в районе Алеппо», — отмечает Фиск.

Он также обращает внимание, что не видел ни одного солдата с противогазом. А ведь это был бы верный признак «неминуемости химической атаки где-либо на этой линии фронта, кто бы ни использовал это вещество».

Вместе с тем это не означает, что «армии вторжения» не существует вовсе. Возможно, она коротает время на базах вдали от линии фронта, ожидая, когда наступит «час икс», полагает британский журналист.

Сирийцы во всеуслышание объявили о своём намерении «разгромить последний бастион исламистов». И автор статьи подтверждает, что накануне он слышал, как сирийские истребители покидали одну из местных авиабаз. Но он не видел никаких клубов дыма со стороны Идлиба.

«Одинокий низко летящий сирийский вертолёт российского производства глухо простучал над пустыней рядом с авиабазой Абу-эд-Духур, которую правительственные войска отбили в прошлом году. Только один», — подчёркивает Фиск.

Невозможно сказать, насколько правдивы сообщения СМИ об интенсивных авианалётах на Идлиб. Ведь ни один западный журналист не ведёт оттуда прямых репортажей. Тем не менее было бы «смехотворным» отрицать, что «российские и сирийские войска бомбят провинцию и её города», подчёркивает автор статьи.

Фиск также признаётся, что во время своего турне он мог что-то упустить. Например, ему не встретились российские и турецкие наблюдательные посты, которые должны находиться в регионе.

Журналист предполагает, что до «последней битвы» всё ещё довольно далеко. Она, несомненно, должна произойти. Ведь сирийские власти неоднократно заявляли, что не позволят своим врагам оставаться в провинции, но они вряд ли пойдут на конфронтацию с Турцией.

Однако, на его взгляд, Владимир Путин может сделать «султана Эрдогана» более сговорчивым. Возможно, кто-то заберёт себе иностранных боевиков или отправит их воевать и умирать в Ливию или Йемен. Кроме того, не исключены дальнейшие переговоры по этому вопросу между Анкарой, Москвой, Дамаском и, возможно, Эр-Риядом.

«Нельзя сказать, что на северном фронте без перемен. Но пока ещё не война», — заключает Роберт Фиск.