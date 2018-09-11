DutchNews: Нидерланды прекращают финансирование «Белых касок» и «умеренных повстанцев»
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.
Московский городской суд продлил до 19 октября срок домашнего ареста российскому режиссёру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя суда.
Российские школьники взяли первое и второе места в Европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.
При обследовании Шалоболинской писаницы в Красноярском крае нашли свыше 30 новых плоскостей с более чем 100 петроглифами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное отделение Русского географического общества.
В России количество пациентов, взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими и наркологическими организациями с впервые установленными диагнозами «психотическое расстройство, связанное с употреблением алкоголя» и синдром алкогольной зависимости, сократилось на 45% за 20 лет. Об этом сообщает m24 со ссылкой на данные Минздрава.
В Ставропольском крае в городе Будённовск задержан подозреваемый, который, по данным следствия, в июне 2017 года облил кислотой трёх несовершеннолетних девушек. Главным фигурантом расследования оказался 19-летний студент медицинского колледжа.
Защитник молодёжной сборной России и московского «Спартака» Николай Рассказов в беседе с «Известиями» оценил предстоящий матч с командой Сербии.
С начала 2018 года в Новокузнецке составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.
Вице-премьер России Виталий Мутко высказал мнение о возможности легализации продажи пива на российских стадионах.
Четырёхкратный чемпион мира по самбо, боец ММА Виталий Минаков в беседе с Nation News прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.
Директор школы в селе Уян (Иркутская область) Людмила Таюрская в беседе с телеканалом «360» прокомментировала частичное обрушение учебного здания.
В России разработали ГОСТ по работе кемпингов — оборудованных летних лагерей для автотуристов с местами для установки палаток. Он вступит в силу с 1 марта 2019 года, сообщают «Известия».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение директора Росгвардии Виктора Золотова вызвать Алексея Навального на поединок после того, как блогер заявил о якобы нарушениях в ведомстве, является «ходом настоящего мужчины».
В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Челябинской области генерального директора санатория «Урал» привлекли к дисциплинарной ответственности после нападения осла на ребёнка в контактном зоопарке «Мишуткин дворик», сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров посетили выставку в рамках ВЭФ-2018, где приготовили блины с икрой.
Судьи намерены бойкотировать игры с участием американской теннисистки Серены Уильямс после её конфликта с испанским рефери Карлосом Рамосом во время финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Хоккеист московского «Динамо» Дастин Бойд в беседе с «Известиями» прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне КХЛ.
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России по футболу в матче против национальной команды Чехии со счётом 5:1.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал выдвижение российского фильма «Собибор» на американскую премию «Оскар».
В России могут разрешить оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения с 50-процентной скидкой и после истечения «льготного срока» в 20 дней, сообщают «Известия».
Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведёт 12 сентября брифинг для стран — участниц конвенции по инциденту в Солсбери, сообщает РИА Новости.
В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли по меньшей мере 30 человек, об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на управление здравоохранения провинции Нангархар.
Ожидается, что на развитие сельскохозяйственной отрасли в 2019 году будет выделено около 300 млрд рублей. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Игра Pokemon Go стала доступна в России, её можно скачать в российских магазинах приложений AppStore и Google Play.
Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчётах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике.
Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и рэпера Тимати.
Правительство внесло в Государственную думу проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.
В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики доставили две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для большей натуральности съёмок провокации с химатакой.
Наставник сборной Чехии по футболу Карел Яролим ушёл в отставку после разгромного поражения от национальной команды России.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал в интервью BFM.Ru текущую ситуацию с курсом рубля.
Российские компании планируют продолжить сотрудничество с партнёрами в Иране в области энергетики, несмотря на возможное введение санкций, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Отец и тренер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал конфликт сына с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал намерение посла США по вопросам религии Сэма Браунбэка посетить Украину.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что готов предоставить ринг для проведения боксёрского поединка между главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым и блогером Алексеем Навальным.
Жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о якобы завербованном российском дипломате, который помог идентифицировать подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил создание третьего еврокубка.
Россиянку Викторию Галинову, обвиняемую в присвоении вырученных от реализации страховых выплат средств, экстрадировали из Королевства Бахрейн по требованию Генеральной прокураторы России. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
В Кремле не располагают информацией об отставке действующего главы Хакасии Виктора Зимина до второго тура выборов в регионе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли по меньшей мере 19 человек, 57 пострадали.
Стала известна дата пресс-конференции перед поединком за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на поединок блогера Алексея Навального.
Режиссёр Никита Михалков восстанавливается после плановой операции, связанной со старой спортивной травмой.
Команда «Формулы-1» «Феррари» объявила имя пилота, который заменит финского гонщика Кими Райкконена по окончании этого сезона.
Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, объяснил своё решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска.
Комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09», заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик в беседе с RT прокомментировал предложение по ограничению кредитной нагрузки россиян.
Мексиканский футбольный клуб «Дорадос де Синалоа» презентовал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны в качестве технического директора.
Глава Федеральной службы войск Национальной гвардии России Виктор Золотов потребовал сатисфакции от блогера Алексея Навального за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.