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DutchNews: Нидерланды прекращают финансирование «Белых касок» и «умеренных повстанцев»

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В Нидерландах заявили о прекращении финансирования «умеренных повстанцев» в Сирии. При этом было отмечено, что шансы на их победу в сирийской войне крайне малы, пишет DutchNews. Кроме того, издание сообщает, что Голландия также намерена к концу года прекратить выделение финансовой помощи организации «Белые каски».
DutchNews: Нидерланды прекращают финансирование «Белых касок» и «умеренных повстанцев»
Reuters
В преддверии наступления сирийской армии на Идлиб Нидерланды прекратили финансирование местной оппозиции, выступающей против президента Башара Асада, сообщает DutchNews со ссылкой на министра иностранных дел Голландии Стефа Блока и министра внешней торговли Сигрид Кааг. По словам министров, шансы на то, что повстанцам удастся победить в гражданской войне, «крайне ограничены».
 
Поддержка голландцами повстанческих сил не принесла желаемых результатов, указали политики. Нидерланды, как указывает издание, потратили €70 млн на финансирование оппозиции. Помимо финансовой помощи «умеренной» оппозиции, Голландия также направляла деньги на «полицейские силы» и на программу поддержки «Белых касок», которые, как пишет DutchNews, являются «гражданской спасательной службой».
 
Финансирование двух первых программ прекращается немедленно, а вот «Белые каски» перестанут получать помощь только в декабре этого года.
 
Тем не менее, по словам министров, Нидерланды и дальше будут поддерживать сирийский народ, ведь в ближайшее время эта помощь будет крайне необходимой.
 
В провинции Идлиб, которая является последним оплотом повстанцев и где вот-вот начнётся масштабное наступление сил Асада при поддержке таких его сторонников, как Россия, проживает порядка 3 млн человек.
 
Голландские министры отметили «неминуемость» военной победы сил Асада, заявив при этом, что из-за внутренней нестабильности у Сирии «мрачные» перспективы на достижение долгосрочного мира, сообщает DutchNews.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
DutchNews.nl Нидерланды Европа
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Башар Асад вооруженный конфликт Нидерланды Россия Сирия
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