DutchNews: Нидерланды прекращают финансирование «Белых касок» и «умеренных повстанцев»

В преддверии наступления сирийской армии на Идлиб Нидерланды прекратили финансирование местной оппозиции, выступающей против президента Башара Асада, сообщает DutchNews со ссылкой на министра иностранных дел Голландии Стефа Блока и министра внешней торговли Сигрид Кааг. По словам министров, шансы на то, что повстанцам удастся победить в гражданской войне, «крайне ограничены».

Поддержка голландцами повстанческих сил не принесла желаемых результатов, указали политики. Нидерланды, как указывает издание, потратили €70 млн на финансирование оппозиции. Помимо финансовой помощи «умеренной» оппозиции, Голландия также направляла деньги на «полицейские силы» и на программу поддержки «Белых касок», которые, как пишет DutchNews, являются «гражданской спасательной службой».

Финансирование двух первых программ прекращается немедленно, а вот «Белые каски» перестанут получать помощь только в декабре этого года.

Тем не менее, по словам министров, Нидерланды и дальше будут поддерживать сирийский народ, ведь в ближайшее время эта помощь будет крайне необходимой.

В провинции Идлиб, которая является последним оплотом повстанцев и где вот-вот начнётся масштабное наступление сил Асада при поддержке таких его сторонников, как Россия, проживает порядка 3 млн человек.

Голландские министры отметили «неминуемость» военной победы сил Асада, заявив при этом, что из-за внутренней нестабильности у Сирии «мрачные» перспективы на достижение долгосрочного мира, сообщает DutchNews.