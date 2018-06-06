Англиканский священник Эндрю Эшдаун обвинил добровольцев-спасателей из «Белых касок» в том, что те не стали лечить раненого сирийского ребёнка и оставили его покрытым пылью и кровью ради пропагандистского выпада против президента Башара Асада, сообщает The Times.

Как отмечает издание, Эшдаун, которого из-за частых визитов в Сирию критикуют за якобы проводимую политику умиротворения по отношению к сирийскому правительству, заявил, что «Белые каски», которые финансируются британским правительством и даже были номинированы на Нобелевскую премию мира, являются боевиками.

Эндрю Эшдаун обвинил Запад в том, что последний спонсирует джихадистов. Он также представил публике фотографию пятилетнего сирийского мальчика Омрана Дакниша, только что извлечённого из-под обломков здания, которое было разрушено в результате авиаударов по подконтрольным повстанцам районам Алеппо. Это фото стало одним из самых западающих в душу образов сирийской войны, говорится в статье.

Затем священник показал другой снимок, сделанный позднее. На фото Эшдаун стоит рядом с этим сирийским мальчиком.

«Это тот самый маленький мальчик, кадры с которым стали популярными и использовались в качестве пропаганды против сирийского режима», — прокомментировал фотографию священник.

Как уточнил Эшдаун, «Белые каски» засняли Омрана Дакниша сразу после гибели его брата.

Мальчик, по словам священника, «был ранен, покрыт пылью и находился в состоянии шока».

«Его подобрали «Белые каски» и поместили в заднюю часть машины скорой помощи, и ему пришлось сидеть там без лечения в течение 40 минут, пока они его фотографировали. Отец мальчика был в бешенстве, но не мог вмешаться, поскольку они были боевиками. «Белые каски» — боевики. Позднее международные СМИ предложили его отцу тысячи долларов за то, чтобы он сказал, что он против сирийского правительства. Семья никогда не поддерживала повстанцев, и он отказался принимать эти деньги», — заявил Эшдаун.

Намекая на близость «Белых касок» к джихадистам, священник, похоже, занял ту же самую линию, которой придерживаются российские государственные СМИ, пишет The Times. Сам Эшдаун отметил, что критика в его адрес звучала даже со стороны его собственной церкви.

Он также сообщил, что ему удалось посетить штаб-квартиру «Белых касок» — организации, за поддержку которой британские налогоплательщики заплатили десятки миллионов долларов.

«Она прилегает к бывшей штаб-квартире группировки «Джабхат ан-Нусра»*, которая является отделением террористической организации «Аль-Каида»**. Рядом находится здание бывшей школы, покрытое исламистскими граффити. В них излагаются строгие правила, которых нужно придерживаться. А позади то, что осталось от двух британских машин скорой помощи, которые были частью благотворительной помощи на миллионы долларов, отправленной джихадистским группировкам и организациям в Сирии исключительно британскими благотворительными организациями и британским правительством», — подчеркнул Эшдаун.

Как напоминает The Times, ранее представитель британского правительства выступал с похвалой в адрес «Белых касок» и заявил: «Все наши программы тщательно проработаны и внимательно отслеживаются, чтобы гарантировать, что они не пойдут на пользу экстремистам».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.