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Times: «Белые каски» не пускали отца к раненому ребёнку ради пропагандистских снимков

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Белые каски» в течение 40 минут не приступали к лечению маленького сирийского мальчика, фотографии которого во время бомбардировок Алеппо разошлись по всему миру, — такое заявление, как сообщает The Times, сделал англиканский священник Эндрю Эшдаун. По его словам, несмотря на крайнее недовольство отца, представители данной организации на протяжении всего этого времени лишь снимали ребёнка, находившегося в состоянии шока, чтобы потом использовать эти снимки в целях пропаганды против правительства Башара Асада.
Times: «Белые каски» не пускали отца к раненому ребёнку ради пропагандистских снимков
Global Look Press
Англиканский священник Эндрю Эшдаун обвинил добровольцев-спасателей из «Белых касок» в том, что те не стали лечить раненого сирийского ребёнка и оставили его покрытым пылью и кровью ради пропагандистского выпада против президента Башара Асада, сообщает The Times.
 
Как отмечает издание, Эшдаун, которого из-за частых визитов в Сирию критикуют за якобы проводимую политику умиротворения по отношению к сирийскому правительству, заявил, что «Белые каски», которые финансируются британским правительством и даже были номинированы на Нобелевскую премию мира, являются боевиками.
 
Эндрю Эшдаун обвинил Запад в том, что последний спонсирует джихадистов. Он также представил публике фотографию пятилетнего сирийского мальчика Омрана Дакниша, только что извлечённого из-под обломков здания, которое было разрушено в результате авиаударов по подконтрольным повстанцам районам Алеппо. Это фото стало одним из самых западающих в душу образов сирийской войны, говорится в статье.
 
Затем священник показал другой снимок, сделанный позднее. На фото Эшдаун стоит рядом с этим сирийским мальчиком.
 
«Это тот самый маленький мальчик, кадры с которым стали популярными и использовались в качестве пропаганды против сирийского режима», — прокомментировал фотографию священник.  
Как уточнил Эшдаун, «Белые каски» засняли Омрана Дакниша сразу после гибели его брата.
 
Мальчик, по словам священника, «был ранен, покрыт пылью и находился в состоянии шока».
 
«Его подобрали «Белые каски» и поместили в заднюю часть машины скорой помощи, и ему пришлось сидеть там без лечения в течение 40 минут, пока они его фотографировали. Отец мальчика был в бешенстве, но не мог вмешаться, поскольку они были боевиками. «Белые каски» — боевики. Позднее международные СМИ предложили его отцу тысячи долларов за то, чтобы он сказал, что он против сирийского правительства. Семья никогда не поддерживала повстанцев, и он отказался принимать эти деньги», — заявил Эшдаун.
 
Намекая на близость «Белых касок» к джихадистам, священник, похоже, занял ту же самую линию, которой придерживаются российские государственные СМИ, пишет The Times. Сам Эшдаун отметил, что критика в его адрес звучала даже со стороны его собственной церкви.
 
Он также сообщил, что ему удалось посетить штаб-квартиру «Белых касок» — организации, за поддержку которой британские налогоплательщики заплатили десятки миллионов долларов.
 
«Она прилегает к бывшей штаб-квартире группировки «Джабхат ан-Нусра»*, которая является отделением террористической организации «Аль-Каида»**. Рядом находится здание бывшей школы, покрытое исламистскими граффити. В них излагаются строгие правила, которых нужно придерживаться. А позади то, что осталось от двух британских машин скорой помощи, которые были частью благотворительной помощи на миллионы долларов, отправленной джихадистским группировкам и организациям в Сирии исключительно британскими благотворительными организациями и британским правительством», — подчеркнул Эшдаун.  
 
Как напоминает The Times, ранее представитель британского правительства выступал с похвалой в адрес «Белых касок» и заявил: «Все наши программы тщательно проработаны и внимательно отслеживаются, чтобы гарантировать, что они не пойдут на пользу экстремистам».
 
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
 
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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источник
Times Великобритания Европа
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