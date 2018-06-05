Le Figaro: Amnesty International обвинила западную коалицию в гибели мирного населения Ракки

Воздушные удары по сирийскому городу Ракка с целью уничтожения ИГ велись западной коалицией с нарушением норм международного права и имели «катастрофические последствия» для гражданского населения, сообщает Amnesty International. Авторы опубликованного организацией доклада утверждают, что бомбардировки велись «вслепую» и без соблюдения необходимых предосторожностей, что повлекло за собой большое число жертв среди мирных жителей города.

Мирное население сирийской Ракки «заплатило слишком высокую цену» за освобождение города от боевиков «Исламского государства»* силами международной коалиции, сообщает Le Figaro со ссылкой на опубликованный во вторник доклад Amnesty International. Как напоминает организация, незадолго до начала военной операции, длившейся с июня по октябрь 2017 года, министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал вести «войну на уничтожение» против ИГ. «Последствия для гражданского населения были катастрофическими», — говорится в докладе.

«Присутствие мирных жителей не было в достаточной мере принято в расчёт силами коалиции, которые не соблюли необходимых предосторожностей для максимального сокращения ущерба, причинённого гражданскому населению и имуществу», — утверждается в документе, составленном по результатам расследования двух членов Amnesty International, посетивших Ракку в феврале этого года. В ходе своего визита сотрудники организации осмотрели 42 объекта, подвергшихся бомбардировкам, и опросили 112 свидетелей.

Как отмечает Le Figaro, в докладе выделяются истории четырёх семей, пострадавших от авиаударов по Ракке, чей пример кажется авторам показательным по отношению к общей ситуации с мирными жителями в городе. По мнению Amnesty, «в этих случаях приводятся детали, свидетельствующие о нарушении международного права в ходе многочисленных атак со стороны коалиции, ставших причинами смертей и ранений среди мирного населения». НКО признаёт, что практика использования мирных жителей в качестве «живых щитов» боевиками ИГ существенно усложнила военную интервенцию, «однако эти методы были известны задолго до начала наступления в Ракке», подчёркивается в документе.

В докладе приводится, в частности, история семьи Хашиш, 18 членов которой погибли в битве за Ракку. Девять человек погибли в ходе бомбардировки силами коалиции, ещё семь — при попытке бежать по пути, заминированному террористами ИГ, и двое — во время миномётного обстрела со стороны Демократических сил Сирии. «Те, кто остался, мертвы, и те, кто попытался сбежать, тоже. У нас не было средств, чтобы платить проводникам, мы оказались в ловушке», — рассказала представителям правозащитной организации Мунира Хашиш. В конце концов, оставшимся членам семьи удалось сбежать, «ступая по крови тех, кто был убит, пытаясь уйти, перед нами».

Другой пример — «вероятно, лучше всего иллюстрирующий страдания гражданского населения Ракки во время военных операций», — рассказ членов семьи Бадран. По словам сотрудников Amnesty, 39 членов этой семьи и 10 их соседей были убиты во время четырёх точечных ударов коалиции, несмотря на систематические попытки удалиться от постоянно меняющейся линии фронта. «Мы думали, что прибывшие силы знают, что делают, и будут вести бои с ИГ, бережно относясь к мирному населению. Мы были наивны. Когда мы осознали, до какой степени ситуация стала опасной со всех сторон, было уже слишком поздно», — делится один из выживших членов семьи Раша Бадран.

Таким образом, Amnesty Inernational опровергает слова американского военачальника Стивена Таусенда, заявлявшего, что «более аккуратной и тщательно выверенной воздушной кампании» не найти во всей истории войн. «Удары коалиции, описанные в докладе, похоже, велись диспропорционально или же вслепую, а возможно, и то, и другое, и поэтому могут считаться незаконными и предположительными военными преступлениями», — заключают авторы документа.

Организация требует от государств — членов коалиции соблюдения международного права, «в частности, отмены ударов, рискующих оказаться слепыми», запрета на использование бомб широкого радиуса поражения в густонаселённых районах, создания системы оповещений об ударах для гражданского населения, а также планов заблаговременной эвакуации населения перед началом военной операции.

Однако в первую очередь Amnesty настаивает на необходимости выплаты компенсаций жертвам, а также преследования виновных в совершении военных преступлений в случае, если они будут доказаны, со стороны государств, ответственных за нарушение международного права.