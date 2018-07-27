Guardian: «Белые каски» попросили ООН вытащить их с сирийской территории

Активисты организации «Белые каски» призвали ООН спасти их коллег на юго-западе Сирии, пишет The Guardian. Как отмечает газета, несмотря на то что Израилю и западным державам удалось вывезти немало волонтёров этого движения в Иорданию, многие «каски» оказались в ловушке в результате продвижения войск Башара Асада.

Высокопоставленные члены «Белых касок» призвали ООН спасти их коллег, которые оказались блокированы на юго-западе Сирии из-за продвижения правительственных сил Башара Асада, пишет The Guardian.

Ранее Израиль, а также западные державы помогли эвакуировать 422 активиста «Белых касок», а также членов их семей с сирийской территории в Иорданию, однако многим другим не удалось покинуть страну как из-за развёрнутых правительством блокпостов, так и из-за продвижения Исламского государства*.

Верные президенту Сирии Башару Асаду силы, которые пользуются поддержкой российских войск, установили контроль над большей частью провинции Даръа на юге страны в ходе наступления, начавшегося ещё в июне.

«Мы хотим, чтобы ООН или любая другая международная организация вывезла волонтёров «Белых касок» из Даръа в Идлиб, чтобы мы могли продолжить нашу работу на севере Сирии, — заявил один из основателей движения Мадж Халаф. — У нас тяжело на душе, потому что нам приходится оставлять людей — им тоже приходится начинать свою жизнь с чистого листа».

Халаф отказался сообщать, сколько «касок» по-прежнему находится в том районе, однако отметил, что на территории Сирии всего действует более 3,7 тыс. человек. С начала гражданской войны, по его словам, погибло более 200 членов движения.

Действия этой группы, официальное название которой звучит как «Сирийская гражданская оборона», неоднократно положительно оценивались на Западе — так, она, по некоторым сведениям, за всё время боевых действий спасла тысячи людей на территории под контролем сирийских повстанцев.

По словам «Белых касок», они придерживаются нейтралитета. Однако Асад и его сторонники утверждают, что они играют роль инструментов западной пропаганды и являются марионетками исламистских повстанцев.

Ранее в интервью Башар Асад заявил, что члены этой организации будут уничтожены, если они не сдадутся. «Либо они сложат оружие в рамках амнистии, которая будет длиться четыре или пять лет, либо они будут ликвидированы, как и другие террористы», — подчеркнул сирийский лидер.

«После того как режим установил контроль на всех границах, а также над всем районом, мы оказались в ловушке и не можем двигаться, — сообщил один из членов движения. По словам главы «Белых касок» Раеда аль-Салеха, его подопечные «беспомощны», так как «Белые каски» — это невоенная организация.

«К сожалению, мы бы хотели остаться в этом регионе, но это за пределами наших возможностей, — заявил он. — Мы просим обеспечить им эвакуацию и защиту».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.