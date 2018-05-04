CBS News: США заморозили финансирование «Белых касок»

США заморозили финансирование сирийской организации «Белые каски», также известной как «Сирийская гражданская оборона», сообщает CBS News. Как отмечает издание со ссылкой на внутренний документ Госдепа, администрация Трампа должна была до 15 апреля дать добро на дальнейшую финансовую поддержку организации, однако этого не произошло.

В статье указывается, что бюджет «Белых касок» почти на треть состоит из средств, выделяемых Вашингтоном.

«Это очень тревожное развитие событий, — прокомментировал ситуацию один из представителей организации. — В конце концов, это негативно скажется на способности гуманитарных работников спасать жизни».

Как сообщает CBS News, менее двух месяцев назад в Госдепе принимали представителей «Белых касок». Тогда гуманитарную группу осыпали похвалами за спасение жизней в Сирии.

«Наши встречи в марте были очень позитивными. Высокопоставленные официальные лица даже заявляли о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года. Не было никаких намёков на приостановку поддержки», — заявил CBS News лидер организации Раед Салех.

«Белые каски» — группа, состоящая, как утвержается, из 3 тыс. волонтёров-спасателей. По заявлениям членов организации, с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году они спасли более 70 тыс. человек.