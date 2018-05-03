Die Welt: в добрых отношениях Израиля и России наметился раскол

После недавних событий в Сирии отношения Израиля и России значительно ухудшились, пишет Die Welt. Кремль нарушил данное Иерусалиму обещание и объявил о поставках Дамаску систем ПВО С-300. Израильские же власти пригрозили ответным огнём, если их самолёты начнут обстреливать. «Находятся ли эти страны на пути к столкновению?» — задаётся вопросом автор статьи.

С осени 2015 года Израиль и Россия стоят по разные стороны баррикад в сирийском конфликте: Москва поддерживает президента страны Башара Асада, а Иерусалим бомбит поддерживаемые Тегераном войска, пишет Die Welt. При этом даже в самые напряжённые моменты страны поддерживали партнёрские отношения. Но с середины апреля в них наметился раскол. После ракетных ударов США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии Кремль объявил о поставках Дамаску систем ПВО С-300. До сих пор русские этого не делали по просьбе Израиля.



В Москве предупредили, что, если Израиль посмеет атаковать новые системы, это повлечёт за собой «катастрофические последствия». В Иерусалиме же сказали, что, если по их самолётам откроют огонь, они будут стрелять в ответ. «Находятся ли эти страны на пути к столкновению? — задаётся вопросом автор. — Это был бы драматический поворот». Буквально недавно Россия и Израиль отпраздновали 25-летие двусторонних дипломатических отношений. Глава Кремля Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху в последнее время часто встречались, в частности, договорились о том, как избегать столкновений в сирийском небе.



В 2017 году объём двусторонней торговли между странами превысил $3 млрд. Москва и Иерусалим поддерживают сотрудничество в военной сфере. Также у стран тесные культурные связи. В российском обществе сложился положительный образ Израиля. Это одна из излюбленных целей для отдыха у россиян. Но несмотря на партнёрство отношения всё равно держались на балансе интересов. Но в сирийском конфликте интересы Москвы и Иерусалима стало трудно согласовывать. Нетаньяху не хочет, чтобы Иран смог закрепиться в Сирии. Это обоснованные опасения, если учесть, что, по оценкам Израиля, в стране воюют порядка 80 тыс. боевиков-шиитов. Москве же они нужны для поддержки своего союзника Асада.



Долгое время Москва спокойно относилась к авиаударам Иерусалима по сирийским и иранским войскам. Но после авиаудара по военной базе иранцев в Сирии девятого апреля Кремль в первую очередь обвинил в нём Израиль, а потом последовали угрозы. Из Москвы приходили и положительные сигналы. Посол России в Израиле Александр Шеин заявил, что Кремль всегда учитывает «интересы безопасности Израиля». Столкновение Израиля и России в Сирии — для него немыслимый сценарий.



При этом обе страны изначально планировали углубить свои отношения. Иерусалим вёл переговоры с Евразийским союзом по поводу соглашения о свободной торговле. Намечались сделки и в других сферах. Впрочем, три года назад в конфликте с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, который возник из-за сбитого на сирийско-турецкой границе российского бомбардировщика, Путин в очередной раз показал, что он вполне готов рискнуть устоявшимися за многие годы отношениями, если не может добиться желаемого.