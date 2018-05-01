BV: Путин умеет играть в шахматы, но никому не хочет ставить мат

Дипломатия Путина сильно отличается от политики западных стран тем, что в ней нет морализаторства и деления лидеров на хороших и плохих, пишет Boulevard Voltaire. Поэтому поставки Сирии комплексов С-300 — это лишь сигнал западным странам и Израилю, хотя Россия могла бы поступить и жёстче, отмечает автор статьи.

Россия объявила о том, что собирается поставлять сирийской армии ракеты С-300. По словам журналиста Boulevard Voltaire Антуана де Лакоста, на первый взгляд, это логичная новость: после недавней агрессии американских, французских и британских военных против Сирии Кремль решил укрепить силы воздушной обороны своего союзника, чтобы отбить охоту на какие-либо новые воинственные шаги.

Однако, как видно из количества перехваченных сирийцами ракет, их противовоздушная оборона находится вовсе не в катастрофическом положении. Кроме того, периодически и Израиль нарушает воздушное пространство Сирии и её союзников, но большинство западных стран это не очень-то беспокоит, отмечает автор статьи: «похоже, все уже привыкли, что над Израилем международное право не властно».

Впрочем, история с комплексами С-300 длится уже давно: уже несколько лет Дамаск на них надеется, а Израиль выступает против. И, получается, что именно к мнению последнего Путин прислушивался, откладывая поставки.

«Дипломатия Путина сильно отличается от дипломатии западного мира, который иногда вполне себе ею вдохновляется: никакого морализаторства и лидеры не разделяются на хороших и плохих. Есть союзники, которых не бросают, но разговор ведётся со всеми, даже с теми, кто нападает на его союзников», — пишет автор статьи.

Но на сегодняшний день ситуация изменилась, отмечает Антуан де Лакост. И это решение о поставке комплексов — сигнал для коалиции, чтобы она не принимала за чистую монету любую провокацию с химическим оружием в Сирии. Кроме того, по мнению автора статьи, стоило бы уточнить, кто финансирует «Белые каски», чьё имя постоянно звучит, когда речь заходит о крупных манипуляциях.

И всё же о поставках С-300 объявил не сам Путин. Автор статьи также отмечает, что на российских базах в Сирии стоят комплексы С-400, но о том, чтобы поставить сирийцам именно эти «крайне эффективные» ракеты, речи никогда и не шло, иначе это вызвало бы огромный гнев Израиля и США и могло бы стать поводом к войне.

«Путин умеет играть в шахматы, но никому не хочет ставить мат, кроме исламистов, конечно. И именно благодаря этой тонкой дипломатии на сегодняшний день он единственный глава государства, который может говорить со всеми действующими лицами в сирийском вопросе», — пишет журналист Boulevard Voltaire.