DutchNews: голландский министр ушёл в отставку после лжи о своей встрече с Путиным Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, совравший о своей встрече с Владимиром Путиным, на которой российский лидер якобы говорил о «планах на Великую Россию», подал в отставку, сообщает DutchNews. По словам голландского политика, эта ложь стала «самой крупной ошибкой в его политической карьере». 14 февраля 2018 DutchNews.nl

Совесть заела: глава МИД Нидерландов покаялся во лжи о своей встрече с Путиным Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признал, что не присутствовал на встрече с Путиным, во время которой тот якобы заявил, что Великая Россия — это Россия, Белоруссия, Украина, страны Прибалтики и даже Казахстан. При этом сам Зейлстра уже на этой неделе едет на переговоры в Россию, отмечает DutchNew. 12 февраля 2018 DutchNews.nl

DutchNews: cуд в Гааге взыскал с России 5,4 миллиона евро за задержание судна Greenpeace Гаагский суд постановил, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise с командой Greenpeace на борту, сообщает DutchNews. Инцидент произошёл осенью 2013 года, когда защитники экологии устроили демонстрацию против разработки нефтяных месторождений в Арктике на нефтедобывающей платформе в Баренцевом море. Российские власти обвинили их в пиратстве и арестовали. 19 июля 2017 DutchNews.nl

Dutch News: Нидерланды отложили решение по ассоциации Украины с ЕС из-за выборов Парламенту Нидерландов не хватило времени до выборов, чтобы рассмотреть и ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, сообщает Dutch News. В связи с тем что до парламентских выборов, которые должны состояться 15 марта, остаётся всего одна рабочая неделя, Нидерланды заявили, что отложат принятие решения по Украине. 14 февраля 2017 DutchNews.nl

DN: Россия передала Нидерландам недостающие данные по MH17 Россия передала властям Нидерландов данные по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины, включая недостающие радиолокационные снимки. Как сообщает Dutch News, прокуратура Нидерландов определит, можно ли использовать материалы для уголовного расследования. 27 октября 2016 DutchNews.nl

DutchNews.nl: Все больше голландцев выступает против ассоциации с Украиной Согласно опросу исследовательского центра I&O Research, 57 % жителей Нидерландов собираются сказать нет ассоциации ЕС с Украиной на предстоящем референдуме. Многие респонденты выступают против соглашения, так как считают его первым шагом для вступления этой страны в Евросоюз, пишет DutchNews.nl. 13 марта 2016 DutchNews.nl

Власти Нидерландов не хотят увеличивать траты на референдум по Украине Сторонники референдума об ассоциации ЕС с Украиной в очередной раз проиграли в суде правительству Нидерландов, пишет DutchNews.nl. Причиной разбирательства стал отказ властей увеличить число избирательных участков для предстоящего голосования по финансовым соображениям. 12 марта 2016 DutchNews.nl