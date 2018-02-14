DutchNews.nl
DutchNews: голландский министр ушёл в отставку после лжи о своей встрече с Путиным
Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, совравший о своей встрече с Владимиром Путиным, на которой российский лидер якобы говорил о «планах на Великую Россию», подал в отставку, сообщает DutchNews. По словам голландского политика, эта ложь стала «самой крупной ошибкой в его политической карьере».
Совесть заела: глава МИД Нидерландов покаялся во лжи о своей встрече с Путиным
Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признал, что не присутствовал на встрече с Путиным, во время которой тот якобы заявил, что Великая Россия — это Россия, Белоруссия, Украина, страны Прибалтики и даже Казахстан. При этом сам Зейлстра уже на этой неделе едет на переговоры в Россию, отмечает DutchNew.
DutchNews: cуд в Гааге взыскал с России 5,4 миллиона евро за задержание судна Greenpeace
Гаагский суд постановил, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise с командой Greenpeace на борту, сообщает DutchNews. Инцидент произошёл осенью 2013 года, когда защитники экологии устроили демонстрацию против разработки нефтяных месторождений в Арктике на нефтедобывающей платформе в Баренцевом море. Российские власти обвинили их в пиратстве и арестовали.
Dutch News: Нидерланды отложили решение по ассоциации Украины с ЕС из-за выборов
Парламенту Нидерландов не хватило времени до выборов, чтобы рассмотреть и ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, сообщает Dutch News. В связи с тем что до парламентских выборов, которые должны состояться 15 марта, остаётся всего одна рабочая неделя, Нидерланды заявили, что отложат принятие решения по Украине.
DN: Россия передала Нидерландам недостающие данные по MH17
Россия передала властям Нидерландов данные по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины, включая недостающие радиолокационные снимки. Как сообщает Dutch News, прокуратура Нидерландов определит, можно ли использовать материалы для уголовного расследования.
DutchNews.nl: Все больше голландцев выступает против ассоциации с Украиной
Согласно опросу исследовательского центра I&O Research, 57 % жителей Нидерландов собираются сказать нет ассоциации ЕС с Украиной на предстоящем референдуме. Многие респонденты выступают против соглашения, так как считают его первым шагом для вступления этой страны в Евросоюз, пишет DutchNews.nl.
Власти Нидерландов не хотят увеличивать траты на референдум по Украине
Сторонники референдума об ассоциации ЕС с Украиной в очередной раз проиграли в суде правительству Нидерландов, пишет DutchNews.nl. Причиной разбирательства стал отказ властей увеличить число избирательных участков для предстоящего голосования по финансовым соображениям.
Прокуратура Нидерландов требует для «российского шпиона» 15 лет тюрьмы
Прокуратура Нидерландов потребовала 15 лет тюрьмы для бывшего дипломата Раймонда Путерая, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, сообщает DutchNews.nl. По оценкам следствия, за переданные секреты, касающиеся ЕС и НАТО, он получил 72 тысячи евро.