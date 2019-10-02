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DutchNews: в Нидерландах призвали изучить роль Украины в трагедии MH17

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Нидерландские депутаты призвали министра иностранных дел Стефа Блока изучить роль Украины в катастрофе рейса MH17, уделив главное внимание вопросу о том, почему Киев не закрыл воздушное пространство над страной, пишет DutchNews.nl. Тем не менее, как отмечает издание, нидерландское правительство совсем не горит желанием задавать Киеву «трудные вопросы», так как Украина является союзником Нидерландов.
DutchNews: в Нидерландах призвали изучить роль Украины в трагедии MH17
Reuters

Нидерландские депутаты призвали министра иностранных дел Стефа Блока вновь изучить роль Украины в крушении рейса MH17, уделив главное внимание вопросу о том, почему украинские власти не закрыли своё воздушное пространство, пишет DutchNews.nl.

В ходе дебатов об этой трагедии, в результате которой погибло 298 человек, парламентарии попросили Блока выяснить, почему судно Malaysia Airlines смогло войти в воздушное пространство Украины при том, что в то время на востоке страны шли ожесточённые боевые действия. В частности, 2015 году Совет по безопасности Нидерландов пришёл к выводу, что для закрытия воздушного пространства причин было достаточно.

Самолёт, на борту которого находились преимущественно граждане Нидерландов, «был сбит ракетой «Бук» российского производства» над Восточной Украиной в июле 2014 года, считает издание.

По информации местных СМИ, нидерландское правительство не горит желанием задавать Украине трудные вопросы по той причине, что Киев является союзником Амстердама и имеет отношение к расследованию катастрофы. В отличие от России, Нидерланды Украину в произошедшем не обвиняют.

Вместе с тем, тесные отношения между двумя странами несколько ухудшились после того, как Киев вернул России потенциального свидетеля трагедии в рамках недавнего обмена заключёнными, отмечает DutchNews.nl. 

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источник
DutchNews.nl Нидерланды Европа
теги
MH17 катастрофа Нидерланды расследование Россия самолет Украина
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