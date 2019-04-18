Telepolis: близкие жертв MH17 обвинили Киев в преступном бездействии, а ЕСПЧ отмалчивается

Европейский суд по правам человека так и не вынес решения по иску родственников погибших на рейсе MH17, в котором Украина обвиняется в преступной халатности, сообщает Telepolis. Они убеждены, что в произошедшем виноваты именно киевские власти, не закрывшие небо над Донбассом. Но ЕСПЧ продолжает отмалчиваться и, видимо, просто рассчитывает отсидеться, не объясняя при этом причину отклонения иска, считает автор статьи.

Украинские власти так никто и не призвал к ответу за то, что небо над Донбассом не было закрыто, хотя «сепаратисты» сбивали в этом регионе военные летательные аппараты, пишет Telepolis. Также на Западе никто не задался вопросом, было ли верным решением называть протестующих из движения «Антимайдан» террористами и атаковать их с помощью танков, артиллерии и боевых вертолётов.



Небо было закрыто только после того, как 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит MH17, в результате крушения которого погибло 298 человек, продолжает издание. Совет по безопасности Нидерландов, расследовавший авиапроисшествие, выступил с критикой в адрес киевских властей за то, что они не приняли необходимые меры по обеспечению безопасности воздушного пространства. Хотя изначально было известно о наличии у «сепаратистов» средств ПВО. Несмотря на это члены совета не привлекли Киев к гражданско-правовой ответственности и оставили лазейку, отметив, что ответственность за произошедшее несут не только украинские власти, но и другие страны, а также международные организации ИКАО и ИАТА.



Очевидно, что Киев не закрыл небо, чтобы не потерять доходы от воздушного транзита, который составлял $200 млн в год. Но никто не занялся расследованием случившегося, ведь Запад полностью поддержал украинские власти и их «антитеррористическую операцию» на востоке страны, возложив всю вину за произошедшее с MH17 на Россию.



Известный немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников погибших в результате крушения самолёта граждан Германии, ещё в 2014 году подал иск на Украину в Европейский суд по правам человека. Он обвинил Киев в преступном бездействии и потребовал многомиллионных компенсаций.



ЕСПЧ поступил очень странно и засекретил этот иск, отказав в доступе к производству общественности, обвинителям и их адвокатам. В 2015 году Гимулла присовокупил к делу дополнительные документы, прецедентные случаи и новые доказательства от Совета по безопасности Нидерландов. ЕСПЧ продолжил отмалчиваться, даже не сообщая, кто именно потребовал засекретить это дело.



Гимулла убеждён, что в этой ситуации речь главным образом идёт не о том, кто именно сбил самолёт, а об ответственности украинских властей за безопасность собственного воздушного пространства. Но за прошедшие с момента подачи иска пять лет ничего не изменилось. До сих пор неизвестно, был ли иск принят или отклонён. Складывается впечатление, что ЕСПЧ просто хочет отсидеться, не объясняя при этом причину отклонения иска, констатирует автор.