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Le Monde: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Материал представлен в переводе ИноТВ
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России в связи с отсутствием прогресса со стороны Москвы в осуществлении минских соглашений, сообщает Le Monde. ЕС также призвал Россию «признать ответственность» за крушение рейса MH17.
Le Monde: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
Reuters
Лидеры стран Евросоюза вынесли решение о продлении на полгода экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса со стороны Москвы в осуществлении соглашений о прекращении боевых действий на востоке Украины, сообщает Le Monde.
 
«Лидеры ЕС договорились о продлении на полгода экономических санкций против России», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Европейского совета в Twitter.
 
Обсуждение прогресса в осуществлении минских соглашений состоялось в конце первого дня саммита ЕС в Брюсселе, после длительных переговоров по миграционной проблеме.
 
Французское издание, ссылаясь на заключительную часть заявления Европейского совета, отмечает, что лидеры 28 стран Евросоюза снова призвали Россию «признать ответственность» за крушение рейса MH17.
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источник
Le Monde Франция Европа
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