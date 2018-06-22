СТРАНА.ua: Порошенко ввёл санкции против российских политических партий

Пётр Порошенко ввёл санкции против шести российских политических партий. Как пишет «Страна.ua», в расширенные санкционные списки Украины попала Центральная избирательная комиссия России, а также её глава Элла Памфилова, и некоторые бизнесмены.
Президент Украины Пётр Порошенко ввёл санкции против шести российских политических партий. Какпишет «Страна.ua», их перечень опубликован на сайте президента Украины.
Ограничительные меры теперь действуют в отношении «Единой России», «Либерально-демократической партии России (ЛДПР)», «Родины», «Демократической партии России», «Аграрной партии России» и «Коммунистической партии Российской Федерации».
Согласно решению, у всех партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, у них аннулируются линцезии или иные разрешительные документы на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.
Помимо этого, в расширенные санкционные списки Украины попала Центральная избирательная комиссия России, а также её глава Элла Памфилова.
Ограничительные меры также коснулись российских бизнесменов Аркадия и Бориса, а также Романа и Лилию Ротенбергов. Согласно документу, в их отношении вводится «отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины», а также «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины».
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