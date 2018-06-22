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СТРАНА.ua: Порошенко ввёл санкции против российских политических партий

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко ввёл санкции против шести российских политических партий. Как пишет «Страна.ua», в расширенные санкционные списки Украины попала Центральная избирательная комиссия России, а также её глава Элла Памфилова, и некоторые бизнесмены.
СТРАНА.ua: Порошенко ввёл санкции против российских политических партий
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл санкции против шести российских политических партий. Какпишет «Страна.ua», их перечень опубликован на сайте президента Украины.

Ограничительные меры теперь действуют в отношении «Единой России», «Либерально-демократической партии России (ЛДПР)», «Родины», «Демократической партии России», «Аграрной партии России» и «Коммунистической партии Российской Федерации».

Согласно решению, у всех партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, у них аннулируются линцезии или иные разрешительные документы на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.
 
Помимо этого, в расширенные санкционные списки Украины попала Центральная избирательная комиссия России, а также её глава Элла Памфилова.
 
Ограничительные меры также коснулись российских бизнесменов Аркадия и Бориса, а также Романа и Лилию Ротенбергов. Согласно документу, в их отношении вводится «отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины», а также «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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