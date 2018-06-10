112: европарламентарии призвали Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

Сразу 35 членов Европарламента обратились к президенту Украины Петру Порошенко и другим украинским лидерам с призывом присоединиться к «Маршу равенства», который пройдёт 17 июня в Киеве, сообщает «112 Украина». «Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду», — призывают европейские парламентарии.

Сразу 35 членов Европейского парламента обратились к президенту Украины Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве, сообщает «112 Украина».

Соответствующее обращение, адресованное украинским лидерам, опубликовано на сайте евродепутата Ребекки Хармс, которая и выступила его инициатором, уточняет телеканал.

«Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на «Марше равенства» 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье», — призывают члены Европарламента.

Как заявили в письме евродепутаты, Украина «остается одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство».

Организаторы «Марша равенства» в Киеве ожидают, что в этом году в гей-параде примут участие около 5 тыс. человек.