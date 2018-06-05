Порошенко: весь мир — испытательная площадка для российских фейковых новостей

В интервью El Pais президент Украины обвинил Россию в распространении по всему миру фейковых новостей, а RT и Sputnik назвал «инструментами оказания влияния в демократических странах». При этом он призвал не верить каким-либо сравнениям современной Украины с нацистской Германией и приравнял Гитлера к Сталину, отметив, что Маргарита Симоньян, называя Путина «вождём», наверняка знала, что это слово также означает «фюрер».

По мнению Петра Порошенко, не только Украина, но и весь мир — «испытательная площадка для политики фейковых новостей России». В интервью El Pais украинский президент заявил, что эти фейковые новости были повсюду: «Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу брексита в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма».* По словам Порошенко, фейковые новости об украинской войне распространяют RT и Sputnik — «инструменты, используемые для оказания влияния в демократических странах».

RT и Sputnik сравнивали сегодняшнюю Украину с нацистской Германией. Но российским СМИ не нужно верить, считает президент Украины. Ведь его страна «больше всего пострадала в результате Второй мировой войны», и у неё сохранилась «генетическая память о фашизме».

Если же говорить о Сталине, то он, утверждает Порошенко, был ответственен за «геноцид на Украине и последовавший за ним голод». Украинский президент приравнял Гитлера к Сталину, отметив, что последнего сейчас Россия выставляет героем. По мнению Порошенко, это очень опасно для демократии. И это одна из причин, по которым Россия «напала на Украину» и по которым Украина «не выносит идеи вхождения в состав Советского Союза или Российской империи».

Президент Украины отметил также, что главный редактор RT Маргарита Симоньян, назвав Путина «вождём», наверняка знала о том, что это слово «в русском языке также означает «фюрер».