FAZ: Порошенко призвал Европу не кормить российского «монстра»

Цель проекта «Северный поток — 2» заключается в том, чтобы «подорвать единство Европы, а потом её уничтожить», пишет в своей статье для Frankfurter Allgemeine президент Украины Пётр Порошенко. Он убеждён, что новый газопровод только развяжет России руки, и та будет совершать «ещё более жёсткие нападки» на европейские ценности.

Строительство «Северного потока — 2» — это «трагическая историческая ошибка», пишет в своей статье для Frankfurter Allgemeine президент Украины Пётр Порошенко. По его мнению, это чисто «геополитический проект», который не имеет никакого отношения к экономике, и цель его заключается только в одном: «подорвать единство Европы, чтобы потом её уничтожить». «Такая идеология всегда стояла за энергетической политикой Кремля», — утверждает украинский политик.

Порошенко призывает Европу не проявлять слабость и не идти на примирение с «агрессором», пока Кремль не прекратит атаковать Украину и Запад, а также не признает международное право и существующий миропорядок. «Как только «Северный поток — 2» будет заполнен российским газом, который будет идти в обход Восточной Европы и Украины, Кремль больше ничто не будет сдерживать от ещё более жёстких нападок на наши общие ценности. Напротив, это развяжет России руки», — убеждён глава Украины.

При этом Порошенко советует не прельщаться предполагаемыми выгодами, которые обещает Москва. «Пожалуйста, не питайте иллюзий! — взывает он к своим европейским партнёрам. — Строительство «Северного потока — 2» Россия расценит как приглашение вернуться к «обычному ведению дел» и воспримет всё это как давно ожидаемый «поворотный момент». В то же время многие в Европе увидят в этом попытку «накормить монстра», предостерегает политик.

Инвестиции в «Северный поток — 2» — это «инвестиции в разложение Европы», убеждён Порошенко. Он считает, что в сложившейся ситуации у Европы всего два выбора: поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой или построить «совершенно ненужный трубопровод», который соединит её со страной, которая открыто демонстрирует своё неуважение, заключает президент Украины.