WA: Штайнмайер не исключил будущую роль Украины в транзите газа, несмотря на «Северный поток — 2»

В ходе своего официального визита в Киев президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключил возможность сохранения за Украиной роли в транзите газа, несмотря на строительство «Северного потока — 2», сообщает Der Westfälische Anzeiger. Тем самым он ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что газопровод представляет собой «политический проект, нацеленный на раскол ЕС и причинение вреда Украине».

В ходе своего визита на Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заверил Киев в поддержке реформ страны со стороны Берлина, сообщает Der Westfälische Anzeiger. По его словам, Украина «кое-чего добилась, но для создания институтов правового государства ещё предстоит много сделать».

Особенно Штайнмайер отметил борьбу Украины с коррупцией. «Безопасность и территориальная целостность Украины для нас очень важны», — заявил президент Германии во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко. До сих пор Минские соглашения — это единственный путь, который «должен реализовываться с трудом, но последовательно».

В свою очередь, Порошенко отверг обвинения в связи с коррупцией и слабостью правового государства. По его словам, «с первого дня своего президентства» он принял «эффективные меры по борьбе с коррупцией». Также Порошенко жёстко раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2».

Это «политический проект, который нацелен на раскол Европейского союза и нанесение ущерба Украине», заявил украинский политик. В свою очередь, Штайнмайер выразил надежду на то, что будет найдено решение, которое «сохранит за Украиной транзит газа в будущем». Порошенко призвал сохранить санкции против России «при любых обстоятельствах» и выразил надежду на то, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины закончится успехом, резюмирует Der Westfälische Anzeiger.