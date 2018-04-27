Tages-Anzeiger: Штайнмайер не нашёл у немцев «политической ДНК» прямой демократии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобряет швейцарскую систему прямой демократии, однако не считает, что она подходит для Германии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. По его объяснению, у двух стран для этого слишком разные «политические ДНК», поэтому усиление демократических движений только ухудшит положение в Германии и не поможет в противодействии популистам и авторитарным настроениям в Европе.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что для демократии сейчас настал период испытаний, однако не видит возможности перенести швейцарскую модель управления на свою собственную страну, пишет Tages-Anzeiger.

Как сообщается в статье, президент Германии во время визита в Швейцарию принял участие в дискуссии на тему «Может ли демократия существовать в XXI веке». Штайнмайер подчеркнул, что в современной Европе особенно ощутимы нападки на демократию и новая волна восхищения авторитарными режимами. Вопросы по поводу системы государственного управления ставятся не только в России и Китае, отметил немецкий президент. Он также напомнил, что во время предвыборной борьбы в его стране осенью прошлого года дело доходило до ожесточённых приступов ярости, каких Германия не видела с послевоенных лет. По мнению Штайнмайера, для демократии сейчас наступили годы испытаний.

В то же время он скептически относится к идее о том, что система прямой демократии по швейцарскому образцу могла бы помочь Германии в борьбе с правым популизмом, отмечает издание. На региональном уровне это могло бы работать, но вряд ли имело бы смысл на уровне государства, считает Франк-Вальтер Штайнмайер. Такое усовершенствование, как введение прямой демократии, только ухудшило бы положение в Германии, заявил он, объяснив это «разными политическими ДНК» Германии и Швейцарии.

По его мнению, парламент не должен отступать в ситуации, когда государственные институты оказываются под давлением. Между тем невозможно бороться с популизмом при помощи одних лишь учреждений и статистик, нужно внимательно разбираться в каждом отдельном вопросе.

Другие участники мероприятия также говорили о том, что швейцарскую систему управления нельзя так просто перенести на другое государство и что она не является рецептом противодействия популизму. Например, по предложению Народной партии в Швейцарии провели референдум и решили запретить строительство минаретов, хотя никаких планов по их воздвижению на тот момент не было. Как отметил Штайнмайер, с таким же успехом можно голосовать о динозаврах, так что прямая демократия — не помощник в борьбе с популистами.

Впрочем, профессор права Эва-Мария Бельзер, напротив, считает, что прямую демократию можно экспортировать из Швейцарии, как шоколад или часы, продолжает Tages-Anzeiger. В её стране дискуссии о народных инициативах способствуют установлению связи между населением и правительством. Однако она подчеркнула, что невозможно верить в демократию, при этом не доверяя народу принимать решения по сложным проектам, таким как налоговый вопрос.