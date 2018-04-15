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Bild: президент Германии призвал Россию и США исполнить «долг» перед миром

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После ракетных ударов западной коалиции по Сирии возникла серьёзная угроза столкновения российских и американских систем вооружений, заявил в интервью Bild президент Германии. Если же Вашингтон и Москва не придут к взаимопониманию в сирийском вопросе, то, по его словам, шансы на улучшение ситуации равны нулю. «Здесь важен первый шаг, и сделать его — это долг Путина и Трампа перед миром», — констатировал Франк-Вальтер Штайнмайер.
Bild: президент Германии призвал Россию и США исполнить «долг» перед миром
Reuters

Удары западной коалиции по Сирии ознаменовали начало «нового этапа обострения российско-американских отношений», заявил в интервью немецкому таблоиду Bild президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Впервые за семь лет сирийской войны возникла «серьёзная угроза столкновения российских и американских систем вооружений» на территории Сирии, предупредил бывший министр иностранных дел ФРГ.

По словам Штайнмайера, чтобы в Сирии воцарился мир, в переговорном процессе необходимо участие всех конфликтующих сторон.

«В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но без США и России ничего не начнётся. Мировые державы несут куда большую ответственность. Здесь важен первый шаг, и сделать его — это долг Путина и Трампа перед миром. Если Вашингтон и Москва не придут к взаимопониманию в сирийском вопросе, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю!» — выразил уверенность президент Германии.

«Стремительно усиливающая размолвка» между Россией и Западом вызывает серьёзные опасения. Доверие сторон друг к другу «практически иссякло». «Нейтрализовать эту опасную размолвку» — такова задача «ответственной политики», отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Мы не имеем права — независимо от действий Путина — провозглашать врагом всю Россию — как саму страну, так и её жителей», — добавил президент ФРГ.

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источник
Bild Германия Европа
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авиаудар вооруженный конфликт Германия Запад Россия Сирия США Франк-Вальтер Штайнмайер
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