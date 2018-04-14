Эксперт CNN: США специально нанесли удар в Сирии там, где не было русских

Нанося удар по Сирии, США выбрали своей целью районы, где практически наверняка не должно было быть российских военнослужащих и ПВО, заявил военный аналитик CNN Рик Франкона. Кроме того, по мнению эксперта, в Москве осознавали высокую вероятность удара и в связи с этим успели эвакуировать своих солдат из угрожаемых районов.

Полковник Франкона, глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что они специально выбрали цели таким образом, чтобы снизить риск удара по российским силам. Насколько сложно было нашим военных избежать попадания по российским или иранским военнослужащим?

РИК ФРАНКОНА, военный аналитик CNN: Это было непросто. Русские проникли практически на все военные объекты в Сирии. Сейчас они по-настоящему очень близкий союзник сирийцев. Их советников можно встретить в большинстве соединений вплоть до батальонного уровня. Однако, насколько мне известно, генерал Данфорд сказал, что США не сообщили никакой дополнительной информации по линии прекращения огня помимо той, которую мы передаём обычно.

Однако русские наверняка понимали, что произойдёт. И я уверен, что они передислоцировали своих военнослужащих, чтобы они не пострадали. И если вы посмотрите на список целей, то были затронуты объекты в основном в районе Дамаска. Под удар попало лишь небольшое число целей в провинции Хомс. В то же время большая часть высокопоставленных русских и костяк их сил находятся в северной части страны. Большая часть их противовоздушной обороны развёрнута там же. Таким образом мы обошли большую часть российской ПВО. Думаю, что в этом и состоял план: нанести удар по объектам, которые были предположительно слабее прикрыты и где не должно было быть русских.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2018 года.