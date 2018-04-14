New York Times: международные авиаперевозчики обходят сирийское небо стороной

В связи с возможными авиаударами по Сирии многие международные авиакомпании приняли решение избегать воздушного пространства страны, сообщает The New York Times. Теперь небо над Сирией стало в значительной степени пустым, что создало «заметную дыру» в загруженном воздушном пространстве Ближнего Востока, отмечает издание.

В связи с тем что США и другие западные державы рассматривают возможность ответа на предполагаемую химическую атаку в Сирии, авиаперевозчики приняли решение избегать воздушного пространства страны, сообщает The New York Times.

Европейское агентство по авиационной безопасности во вторник разослало ряду авиакомпаний уведомление о необходимости держаться подальше от воздушного пространства Сирии.

Агентство предупредило о том, что «в связи с возможными авиаударами по Сирии» возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования, и эта информация «должна быть принята во внимание при планировании полётов».

Предупреждение было передано авиадиспетчером Eurocontrol. В четверг представитель Eurocontrol заявил, что предупреждение не носит обязательного характера. «Уведомление было скорее советом для авиакомпаний, чем инструкцией», — отметил он.

Многие авиакомпании «решили не рисковать». В четверг небо над Сирией стало в значительной степени пустым, что создало «заметную дыру» в загруженном воздушном пространстве Ближнего Востока, пишет американское издание.

Air France и easyJet перенаправили свои рейсы, а пресс-секретарь Lufthansa заявила, что авиакомпания «уже какое-то время избегает части воздушного пространства, указанного в уведомлении, в том числе и над Сирией».

Федеральное управление гражданской авиации США уже запретило американским авиакомпаниям пролетать над Сирией. Авиаперевозчики за пределами Европы, как утверждает издание, также отреагировали на предупреждение Eurocontrol.

Авиакомпания Kuwait Airways объявила в четверг о том, что она не станет совершать рейсы в Бейрут и будет избегать воздушного пространства вокруг Ливана, включая Сирию.

Авиакомпания Middle East Airlines в среду опубликовала заявление, в котором сообщается о перепланировке некоторых рейсов к вечеру пятницы, пишет The New York Times.

«Из-за недавней ситуации в области безопасности между США и Сирией и в качестве меры предосторожности Middle East Airlines изменит направление некоторых рейсов, что повлияет на время отправления», — говорится в заявлении авиакомпании.