Onion
Onion: в выборы США вмешивались многие, а вся слава досталась России
Сатирическое издание The Onion рассказало о «дюжинах других стран», которые вмешались в президентские выборы в США и теперь негодуют из-за того, что вся слава досталась России. Оказывается, шутит The Onion, Лаос потратил миллионы на создание сложной бот-сети и украл электронные письма штаба Хиллари Клинтон, Гамбия послала в США своего тайного агента — Джилл Штайн, а Германия поколебала веру американцев в их политические институты.
The Onion: Рядовых американцев Украина волнует меньше всего
Ситуация на Украине разделила американское население на два непримиримых лагеря: тех, кто вообще не в курсе, что там на самом деле происходит, и тех, кому просто наплевать. Так считает сатирическое издание The Onion.
The Onion: «Хочешь сделать мир лучше – бомби его!»
В свете возможной военной операции, которую США готовят в Сирии, сатирическое издание The Onion решило напомнить своим читателям, что Америка «славится» богатой историей бомбардировок в разных концах света. С изрядной долей иронии издание отмечает, что такие атаки всегда были «безупречны» и приводили к «стойким и позитивным переменам».
Американцы завидуют «веселой жизни» Сноудена
Предоставление Эдварду Сноудену временного убежища в России – повод для искренней зависти большинства американцев, пишет The Onion. Его жизнь – сплошное приключение, недоступное для обычных клерков. К тому же, разоблачителю все сходит с рук.
The Onion предлагает Сноудену тихую и безболезненную смерть на родине
По мнению сатирического американского журнала The Onion, Эдвард Сноуден из-за своих разоблачений оказался в крайне неприятном положении. Издание весьма иронично предлагает Сноудену свою помощь: доставить его на родину и быстро и безболезненно умертвить.