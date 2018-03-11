Onion: в выборы США вмешивались многие, а вся слава досталась России Сатирическое издание The Onion рассказало о «дюжинах других стран», которые вмешались в президентские выборы в США и теперь негодуют из-за того, что вся слава досталась России. Оказывается, шутит The Onion, Лаос потратил миллионы на создание сложной бот-сети и украл электронные письма штаба Хиллари Клинтон, Гамбия послала в США своего тайного агента — Джилл Штайн, а Германия поколебала веру американцев в их политические институты. 11 марта 2018 Onion

The Onion: Рядовых американцев Украина волнует меньше всего Ситуация на Украине разделила американское население на два непримиримых лагеря: тех, кто вообще не в курсе, что там на самом деле происходит, и тех, кому просто наплевать. Так считает сатирическое издание The Onion. 6 марта 2014 Onion

The Onion: «Хочешь сделать мир лучше – бомби его!» В свете возможной военной операции, которую США готовят в Сирии, сатирическое издание The Onion решило напомнить своим читателям, что Америка «славится» богатой историей бомбардировок в разных концах света. С изрядной долей иронии издание отмечает, что такие атаки всегда были «безупречны» и приводили к «стойким и позитивным переменам». 28 августа 2013 Onion

Американцы завидуют «веселой жизни» Сноудена Предоставление Эдварду Сноудену временного убежища в России – повод для искренней зависти большинства американцев, пишет The Onion. Его жизнь – сплошное приключение, недоступное для обычных клерков. К тому же, разоблачителю все сходит с рук. 2 августа 2013 Onion