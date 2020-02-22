«Русский старец гипнотизирует Трампа в Белом доме» — Onion посмеялся над историей о «российском вмешательстве»
В окружении президента Трампа завёлся подозрительный «бледный русский мистик» Волоков Молчалин. Спецслужбы США опасаются, что самопровозглашённый провидец и целитель может повлиять на президентскую гонку, пишет юмористическое издание The Onion.
«Хотя мы не знаем, что именно Волоков нашёптывает Трампу в ухо и говорит ли он при этом на известном нам языке, в разведсообществе существует консенсус: весьма вероятно, он намерен вмешаться в грядущие выборы. Возможно, он использует приписываемые себе гипнотические силы, чтобы поколебать американское общество», — заявил директор Национальной разведки Джозеф Магуайр.
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