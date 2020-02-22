Сандерс — России: держитесь подальше от американских выборов

По последней информации, кандидата в президенты США Берни Сандерса в преддверии кокуса в Айове предупредили о том, что Россия предпринимает попытки помочь его предвыборному штабу, передаёт CNN. Когда журналисты спросили демократа об этом, он обратился с посланием к Москве, предупредив российские власти о том, чтобы они держались подальше от выборов в США.
Мы накануне крайне важного момента в череде кокусов. Демократов, желающих посоперничать с президентом, ждёт решающее голосование. И этим вечером мы узнали, что Россия не только вмешивается в наши выборы, чтобы помочь нынешему главе государства, — мы только что говорили об этом с Крисом*, — но они также вмешиваются, чтобы помочь Берни Сандерсу и устроить хаос в нашей президентской гонке.
БЕРНИ САНДЕРС, кандидат в президенты США от Демократической партии: Вот послание России: держитесь подальше от американских выборов. И, кстати говоря, то, что они делают, а они делают отвратительную вещь — я видел некоторые твиты и тому подобное, — они пытаются нас расколоть. Именно этим они занимались в 2016 году. Они делают отвратительную вещь — пытаются спровоцировать хаос и ненависть в Америке.
По словам Берни Сандерса, его избирательному штабу приблизительно месяц назад сообщили о попытках России помочь ему. И он дал понять, что новость об этом брифинге просочилась, чтобы навредить его предвыборной кампании.
БЕРНИ САНДЕРС: Спасибо большое.
ЖУРНАЛИСТКА: Если брифинг состоялся месяц назад, почему, как вы думаете, об этом стало известно сейчас?
БЕРНИ САНДЕРС: Попробуйте догадаться сами. Это произошло за день до кокуса в Айове. И почему, как вы думаете, это всплыло сейчас? (обращается к другому журналисту) Washington Post? Хорошая пресса.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 22 февраля 2020 года.
* имеется в виду ведущий CNN Крис Куомо (прим. ИноТВ)
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