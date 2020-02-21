Конгрессмен США: никто не верит, что Россия предпочитает Трампа «товарищу Сандерсу»

Комментируя сообщения американской прессы о том, что разведка сообщала конгрессу США о попытках России поспособствовать переизбранию Дональда Трампа, конгрессмен Трей Гауди напомнил, что спецслужбы Америки не раз ошибались в своих оценках, в том числе в Ираке и в Ливии. Гауди также выразил сомнение в том, что именно Дональд Трамп, а не сенатор-социалист Берни Сандерс является фаворитом Кремля.
Что вы думаете о том, о чём только что говорил Роберт Циммерман? The New York Times недавно первой сообщила, что только что упомянутый вами (конгрессмен. — ИноТВ) Адам Шифф и члены комитета палаты представителей по разведке последние несколько дней получали от и. о. директора Национальной разведки сведения о том, что Россия пытается вмешаться в предвыборную кампанию 2020 года.
ТРЕЙ ГАУДИ, конгрессмен США: Скажу три вещи. Во-первых, я не знаю никого, кто бы действительно считал, что Россия предпочитает, чтобы Дональд Трамп победил товарища Сандерса. Мне незнаком никто, кто бы действительно считал, что Россия хочет видеть президентом Дональда Трампа, а не человека, проведшего медовый месяц в России.
Во-вторых, не то ли это разведсообщество, которое уверяло нас, что в Ливии имела место спонтанная реакция на видео? Не то ли разведсообщество, которое обещало нам оружие массового поражения (в Ираке. — ИноТВ)? Не то ли разведсообщество, которое полагалось на досье*? Я их уважаю, но они не детекторы лжи.
Они собирают информацию, оценивают её, а потом предоставляют свои оценки. Но, к сожалению, предоставляют их таким людям, как Адам Шифф, от которых идут утечки информации, – это как лить воду в решето. Это вообще не следовало обнародовать. Вот что огорчает президента. Не выводы разведывательного сообщества, а тот факт, что, заполучив негативную информацию о Дональде Трампе, Адам Шифф тотчас же передаёт её напрямую в The New York Times.
Дата выхода в эфир 20 февраля 2020 года.
* Имеется в виду неподтверждённый компромат на Трампа, собранный бывшим британским шпионом Кристофером Стилом (прим. ИноТВ).
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США на стороне действующего главы государства.
Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин рассказал об условиях содержания в СИЗО федерального подчинения «Матросская Тишина» бывшей помощницы заместителя председателя правительства России Анастасии Алексеевой, арестованной по делу о взятке.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире интернет-канала «Исландия» рассказал, почему в 2014 году в стране не было введено военное положение и не была объявлена война России.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что внутренняя проверка не выявила фактов нарушения этики и разглашения медицинской тайны врачом в посёлке Ныроб в отношении пациента со статусом ВИЧ.
Россия приветствует согласование даты подписания соглашения между США и радикальным движением «Талибан»*, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
Роспотребнадзор провёл тактико-специальное учение по отработке практических навыков проведения профилактических (противоэпидемических) мероприятий в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию в аэропорту Храброво.
Сроки подачи представлений по выдвижению кандидатов в органы управления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не ограничены и распространяются на период вплоть до начала внеочередной выборной конференции 28 февраля.
Икэда Масахо, бывший член экипажа японской рыболовецкой шхуны Фукурю-Мару, которая оказалась в районе испытания американской водородной бомбы Кастл Браво на атолле Бикини Маршалловых островов в 1954 году, скончался в возрасте 87 лет.