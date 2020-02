Конгрессмен США: никто не верит, что Россия предпочитает Трампа «товарищу Сандерсу»

Комментируя сообщения американской прессы о том, что разведка сообщала конгрессу США о попытках России поспособствовать переизбранию Дональда Трампа, конгрессмен Трей Гауди напомнил, что спецслужбы Америки не раз ошибались в своих оценках, в том числе в Ираке и в Ливии. Гауди также выразил сомнение в том, что именно Дональд Трамп, а не сенатор-социалист Берни Сандерс является фаворитом Кремля.

Что вы думаете о том, о чём только что говорил Роберт Циммерман? The New York Times недавно первой сообщила, что только что упомянутый вами (конгрессмен. — ИноТВ) Адам Шифф и члены комитета палаты представителей по разведке последние несколько дней получали от и. о. директора Национальной разведки сведения о том, что Россия пытается вмешаться в предвыборную кампанию 2020 года.



ТРЕЙ ГАУДИ, конгрессмен США: Скажу три вещи. Во-первых, я не знаю никого, кто бы действительно считал, что Россия предпочитает, чтобы Дональд Трамп победил товарища Сандерса. Мне незнаком никто, кто бы действительно считал, что Россия хочет видеть президентом Дональда Трампа, а не человека, проведшего медовый месяц в России.



Во-вторых, не то ли это разведсообщество, которое уверяло нас, что в Ливии имела место спонтанная реакция на видео? Не то ли разведсообщество, которое обещало нам оружие массового поражения (в Ираке. — ИноТВ)? Не то ли разведсообщество, которое полагалось на досье*? Я их уважаю, но они не детекторы лжи.



Они собирают информацию, оценивают её, а потом предоставляют свои оценки. Но, к сожалению, предоставляют их таким людям, как Адам Шифф, от которых идут утечки информации, – это как лить воду в решето. Это вообще не следовало обнародовать. Вот что огорчает президента. Не выводы разведывательного сообщества, а тот факт, что, заполучив негативную информацию о Дональде Трампе, Адам Шифф тотчас же передаёт её напрямую в The New York Times.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2020 года.



* Имеется в виду неподтверждённый компромат на Трампа, собранный бывшим британским шпионом Кристофером Стилом (прим. ИноТВ).