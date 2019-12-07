CNN рассказал о возможной прослушке разговоров Трампа и его адвоката — Россия могла «кормить» их дезинформацией

Российская разведка могла прослушивать звонки личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани и самого американского лидера, так как юрист постоянно пользовался незащищённой линией связи, когда находился на Украине, утверждает CNN со ссылкой на статью The Washington Post. Кроме того, по мнению экспертов, «взломав» телефонную сеть, Москва могла не только прослушивать разговоры Трампа и Джулиани, но и «скармливать» последнему дезинформацию — чтобы тот затем передавал её президенту.

И мы снова с вами. Возникли новые опасения относительно конфиденциальности звонков, во время которых обсуждалась Украина, между президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани. Согласно новой информации, эти разговоры могли прослушивать противники Америки. С подробностями корреспондент CNN Брайан Тодд.

Речь идёт о новых опасениях по поводу того, что за разговорами Руди Джулиани с президентом Трампом, в ходе которых стороны, возможно, обсуждали украинский компромат на Байденов, могли следить русские.

ЭРИК О’НИЛ, стратег по делам обеспечения безопасности, VMWare Carbon Black: Есть опасения, что русские могли взломать телефон Джулиани.

The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщила, что президент на регулярной основе общался с Джулиани и прочими лицами по мобильному телефону и по прочим незащищённым линиям. Газета, приводя слова одного бывшего высокопоставленного помощника в Белом доме, пишет что «это происходило всё время».

По словам экспертов, Джулиани с большой долей вероятности становится важной целью российской разведки каждый раз, когда приезжает на Украину.

АКИ ПЕРИЦ, бывший аналитик ЦРУ: Его разговоры по незащищённой линии — это манна небесная для такой разведки как российская.

Записи разговоров, опубликованные на этой неделе комитетом палаты представителей по разведке, говорят о том, что Джулиани несколько раз звонил людям из Белого дома, а также другим лицам, которые предположительно имели отношение к попыткам оказать давление на Украину. Тот факт, что следователям палаты представителей удалось получить эти записи у телефонной компании, вызывает опасения, что Джулиани пользовался телефоном, в котором разговоры не шифровались или не были защищены каким-то иным способом.

Бывшие аналитики ЦРУ и ФБР сообщили CNN, что если телефон Джулиани не был защищён, то русские могли с лёгкостью прослушать его разговоры, когда тот находился на Украине — учитывая, что Кремль располагает шпионами и средствами электронного наблюдения по всей этой стране.

ЭРИК О’НИЛ: Я бы не удивился, если бы Россия взломала украинскую телефонную сеть. Если им это удалось, то это самый лёгкий путь подслушать разговор, который происходит на Украине.

РУДИ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат президента США: Береги себя в пути. Пока-пока.

Эксперты считают, что если русские прослушивали разговоры Джулиани с Трампом и другими лицами, а также разузнали о секретном намерении штаба американского лидера оказать давление на Украину и попытаться заставить её открыть расследование в отношении политических соперников Трампа, то Москва могла использовать эту информацию себе на пользу.

В результате Владимир Путин и его шпионы могли более эффективно пропагандировать ложное утверждение, гласящее, что Украина вмешалась в выборы 2016 года. Или же они могли провернуть классический кремлёвский приём: скормить Джулиани ложные данные.

АКИ ПЕРИЦ: Руди Джулиани — это человек, который получает всевозможную информацию. Русские могли скормить ему дезинформацию, которую он в свою очередь, передаст президенту Соединённых Штатов.

Подобные опасения тем более удивительны, учитывая, что во время предвыборной кампании 2016 года сам Трамп раскритиковал Хиллари Клинтон за её отношение к электронной почте.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США (запись от 5 июля 2016 года): Она на регулярной основе отправляла письма с секретной информацией на ненадёжный частный сервер, который с лёгкостью могли взломать враждебно настроенные иностранные агенты.

С тех пор вне зависимости от того, идёт ли речь о Белом доме, Мар-а-Лаго или других местах, президента Трампа критиковали за то, что он использует мобильные телефоны для деликатных разговоров. Мобильные устройства тяжелее защитить, чем наземные кабели.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Ни Белый дом, ни Руди Джулиани не ответили на запрос CNN прокомментировать эту статью The Washington Post, а также сообщения CNN и других СМИ об использовании ненадёжных мобильных телефонов. Однако когда в прошлом году CNN выпустил похожую статью, высокопоставленный чиновник Белого дома опроверг эту информацию. По его словам, мобильный телефон президента надёжно защищён, а он сам согласился с рекомендациями управления Белого дома по IT, призванными обеспечить безопасность мобильных звонков.

Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2019 года.